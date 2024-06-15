السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبحى: حريصون على استدامة البرنامج لتطوير الأداء الفنى والإدارى لمدربي المنتخبات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اختتمت فعاليات الدورة الأولى من برنامج صقل مدربي فرق المنتخبات الوطنية لكرة القدم ELITE NATIONAL COACHES، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعة البريطانية وجامعة مانشستر مترو بوليتان وأكاديمية رأيت تو دريم بمقر الجامعة البريطانية في مصر.

ختام الدورة الأولى من برنامج صقل مهارات مدربي فرق المنتخبات الوطنية لكرة القدم

خضع المدربون المشاركون إلى تدريب مكثف على أيدى خبراء ومتخصصين فى علم الرياضة، والتعرف على آليات تطبيق الأساليب الحديثة فى الخطط الفنية، والتعرف على أحدث التقنيات التكتيكات المتبعة فى ملاعب العالم بمختلف الدوريات.

ويستهدف البرنامج تطوير قدرات المدربين وزيادة كفاءتهم في تدريب وقيادة فرق المنتخبات الوطنية، بما يُسهم  في تحقيق النجاحات والتواجد المشرف على المستوى الدولي، ويعد هذا البرنامج واحدًا من أهم برامج المدرب القومي المحترف للمدربين العاملين في المنتخبات الوطنية والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على أهمية البرنامج، وأهدافه التى تسعى الوزارة لتحقيقها بما يعود بالإيجاب على المستوى الفنى لمنتخبات كرة القدم، وتحقيق النتائج المرجوة فى مختلف البطولات عن طريق إطلاع المدربين على أحدث الأساليب الفنية فى عالم التدريب.

لفت الوزير إلى الحرص على استدامة البرنامج خلال الفترة المقبلة، والذى لقى الإشادة من جميع المدربين الذين شاركوا به الأيام الماضية، مبينًا أن  البرنامج يعكس مدى الاهتمام بمجال  تنمية القطاع الرياضي، ويعزز  الجهود المبذولة نحو تطوير  الجهاز الإداري ورفع كفاءته في الهيئات الرياضية.

وشهد حفل ختام البرنامج  توزيع شهادات المشاركة على المدربين الذين عبروا عن امتنانهم لجهود وزارة الشباب والرياضة وحرصها على دعمهم ببرامج متخصصة تصقل من مهاراتهم الفنية والإدارية.

وخضع المدربون المشاركون إلى تدريب مكثف على أيدى خبراء ومتخصصين فى علم الرياضة، والتعرف على آليات تطبيق الأساليب الحديثة فى الخطط الفنية.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي إتحاد الكرة المصرية المنتخبات الوطنية المدريبين

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