السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة عيد ميلاده الـ32.. أرقام قياسية وتاريخية حققها الفتى الذهبى محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

رحلة عالمية خاضها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر حتى أصبح أحد أبرز وأهم لاعبي العالم في السنوات الأخيرة. 

وحجز صلاح لنفسه مكانة راسخة بين أساطير الكرة العالمية بعد مسيرة استثنائية قدمها في الملاعب الأوروبية. 

الفتى الذهبي ابن نجريج والمقاولون العرب الذي فاجأ الجميع برحلة نجاح منذ اليوم الأول له في الدوريات الأوروبية وتحديدًا في بازل السويسري ومرورًا بعدة محطات له استقرت في ليفربول.

الرحلة الاحترافية لـ"مو"

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "أرقام قياسية وتاريخية حققها الفتى الذهبي محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين".

وخلال الرحلة الاحترافية لـ"مو" شهدت قيمته التسويقية تطورًا كبيرًا بعد مشوار كروي حافل بالألقاب والإنجازات على المستويين الفردي والجماعي، فقد بدأت بـ25 ألف يورو مع المقاولون العرب عام 2010 إلى أن وصلت لأكثر من 65 مليون يورو حاليًا ليصبح من أغلى لاعبي العالم.

وحصل صلاح على جوائز كبرى عديدة مع ليفربول، واستطاع أن يثبت نفسه في أوروبا وتغنت به الصحف العالمية، فقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وحصل صلاح على العديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، منها أفضل لاعب صاعد في إفريقيا والفتى الذهبي من الاتحاد العربي وأفضل لاعب عربي في العام، وحصل على التشكيل المثالي من الاتحاد الافريقي 3 مرات والتشكيل المثالي في كأس أمم إفريقيا عام 2017 وعام 2021 وأفضل لاعب إفريقي مرتين متتاليتين وأفضل لاعب في إنجلترا، وحصل على الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي 3 مرات، وأفضل لاعب وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي وجائزة جمهور ليفربول لأفضل لاعب مرتين.

وأصبح صلاح صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر برصيد 56 هدفًا ويسبق النجم الأسطوري حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب برصيد 68 هدفًا.

محمد صلاح الفتي الذهبي محمد صلاح الفتى الذهبي أرقام قياسية وتاريخية عيد ميلاده الـ32 نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قائد منتخب مصر

مواد متعلقة

ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.. جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية خلال عيد الأضحى

حجاج بيت الله يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم (بث مباشر)

"مشاعر فياضة يعجز اللسان عن وصفها".. "إكسترا نيوز" تنقل لقطات حية للحج من مشعر عرفات

حزب الريادة: مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948

"الإصابة بمرض السكري".. تحذير من الإفراط في تناول اللحوم

أستاذ علوم سياسية: حالة من السكون لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمقترح الهدنة

حالة طقس عيد الأضحى 2024 .. هل تنكسر موجة الحر؟

الفيلم الوثائقى "أيام الله.. الحج": آدم وإدريس عليهما السلام طافا بالبيت العتيق

الأكثر قراءة

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

عاجل| نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا