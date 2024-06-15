عقوبة التحرش الجسدى بالفتيات فى عيد الأضحى المبارك

"فعل يخدش الحياء".. يستعد المصريون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولكن قد يحدث بعض حالات المضايقات والتحرش التي تزعج الفتيات وتعكر من صفو احتفالاتهن بتلك المناسبة الكريمة؛ وبسبب ذلك نرصد عقوبة التحرش اللفظي والجسدي لتنبيه مرتكبي تلك الوقائع من خطورتها.

عقوبة التحرش الجسدي بالفتيات في عيد الأضحى المبارك



التحرش هو القيام وإتيان أي فعل مادي، سواء لفظي أو جسدي من الجاني على المجني عليه بما يخدش الحياء أو يؤذي المجني عليه، وقد يحدث من ذكر على أنثى أو العكس أو ذكر على ذكر أو أنثى على أنثى.



ومؤخرًا تم تغليظ وتشديد عقوبة التحرش وفقًا لقانون العقوبات ونص المادة 306 مكرر أ: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".

تصل للسجن 5 سنوات

كما قد تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني.