السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا عملات أجنبية مشبوهة بـ12 مليون جنيه

عملات أجنبية
عملات أجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  (12 مليون جنيه). 

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أسعار العملات الاقتصاد القومي

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