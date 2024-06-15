السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"8 الصبح" يكشف علامات إصابة الأطفال بضربات شمس والاسعافات الأولية لها

ضربات شمس
ضربات شمس

كشف الدكتور بسام الجوهري أخصائي طب الأطفال ونائب مدير مستشفى العلمين لطب الاطفال، الأعراض الأولية التي تظهر على الأطفال المصابون بضربات الشمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، موضحًا أنه عندما يتعرض الطفل تعرض مباشر لأشعة الشمس يتسبب الأمر في ارتفاع لدرجة حرارة الجسم، ثم صداع ثم فقدان للوعي، وهو آخر مرحلة في مراحل ضربة الشمس

وأضاف "بسام" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر قناة DMC الفضائية: "الاسعافات الأولية التي يجب أن نقوم بها بمجرد تعرض الطفل لضربة شمس، والتي أهمها هو نقل الطفل المصاب لأماكن الظل وابتعاده بالقدر الكافي عن أشعة الشمس وأماكن ارتفاع الحرارة".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كانت قد كشفت عن استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيًا، مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من حيث سجلت القاهرة اليوم 42.3 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون ذروة الموجة الحارة اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 43 درجة وجنوب الصعيد 48 درجة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتأجيل المشاوير الغير ضرورية خلال ساعات النهار، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

ارتفاع درجة حرارة 8 الصبح شمس

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