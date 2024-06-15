عيدك أحلى على WATCH IT.. قائمة أفلام مميزة لسهرة سعيدة

تتيح منصة watch it الإلكترونية، باقة متنوعة من الأعمال الفنية القديمة والحديثة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فلم تقتصر على عرض أحدث الأعمال الدرامية فقط، بل يتمكن الجمهور من الاستمتاع بعرض عدد من الأفلام الناجحة على شاشتها خلال الأسبوع الجارى بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

عيدك أحلى على واتش ات.. قائمة أفلام مميزة لسهرة سعيدة

"الدستور" تستعرض لكم أبرز الأعمال السينمائية المعروضة عبر منصة watch it الإلكترونية، التى يمكنك اختيار سهرتك منها فى ليالى العيد:

حملة فريزر

تعرض منصة WATCH IT الرقمية فى عيد الاضحى فيلم "حملة فريزر" بطولة كلا من شيكو وهشام ماجد ونسرين أمين.

تدور قصة الفيلم حول تبدل الحالة المناخية لمصر لتتحول إلى صقيع تام، ويقرر مجموعة من ضباط المخابرات السفر إلى إيطاليا في مهمة للحصول على جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع، وينتحلوا شخصيات فريق عمل سينمائي لكي يتظاهروا بتصوير فيلم، ويتعاملوا مع ممثل فاشل يدعى مديح البلبوصي يجسد شخصيته شيكو، كما يتعاونوا مع فتاة لديها سوابق في الآداب تدعى تباهي وتشارك البلبوصى التمثيل فى الفيلم المزعوم، وهناك فى ايطاليا يكون فى انتظارهم زعيم الماڤيا وتحدث مفاجأة تقلب الاحداث رأسآ على عقب.

فيلم حملة فريزر بطولة شيكو وهشام ماجد وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ونسرين أمين ودارين حداد، ومن تأليف الثنائي هشام ماجد وشيكو، وإخراج سامح عبد العزيز.

الخلية

تعرض منصة واتش ات فيلم "الخلية" بطولة النجم أحمد عز، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، حيث يجسد أحمد عز دور ضابط في العمليات الخاصة يتصدى لأكثر من عملية إرهابية.

"الخلية" بطولة أحمد عز ومحمد ممدوح وسامر المصري وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وأحمد صفوت، والفيلم سيناريو وحوار صلاح الجهيني، وقصة وإخراج طارق العريان.

بلبل حيران

كما يعرض فيلم "بلبل حيران"، في عيد الاضحى، على منصة واتش ات، بطولة أحمد حلمي، وتدور قصة بلبل حيران حول بلبل الذي يتعرف على فتاة أرستقراطية ناجحة في عملها تدعي ياسمين، ولكنها بعيدة كل البعد عن الرومانسية التي يحلم بها بلبل، ولكنه في الوقت نفسه معجب بقريبته هالة لهدوئها وطيبتها ولكن وسط كل هذا، تظهر له الطبيبة النفسية أمل التي تعالجه وهي ايضا شخصية ناجحة في عملها ومرحة جدًا ويفكر في الارتباط بها.

فيلم بلبل حيران، بطولة أحمد حلمي، زينة، شيري عادل، وإيمي سمير غانم، ومن تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعي.

عمر وسلمي 2

ويعرض فيلم "عمر وسلمى 2" بطولة تامر حسني، ومي عز الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول زواج كلا من عمر، وسلمى وإنجابهما لتوأم، ومعاناة الاثنين في تربيتهما، حيث تنشأ مشاكل بينهما بسبب إهمال سلمى لنفسها ولـ عمر الذي يعود مرة أخرى إلى غرامياته، وعلاقاته المتعددة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم أمام تامر حسني، مي عز الدين، منهم عزت أبو عوف، ميرهان حسين، ميسرة، داليا بدر، ليلى أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وغيرهم، والفيلم من تأليف تامر حسني وأحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد البدري.

لف ودوران

ويتم عرض فيلم "لف ودوران" بطولة كلا من النجم أحمد حلمي، والنجمة دنيا سمير غانم، وتدور أحداث فيلم لف ودوران حول شخصية (نور قباني) مرشد سياحي يذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية تدعى (بيرلا)، وهناك يجدوا فتاة تدعى (ليلة) وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها (نور) مع أسرته بنفس العرض الذي استغله (نور)، وتتحالف الأسرة مع (ليلة) ﻹفشال علاقته بـ(بيرلا).

فيلم لف ودوران بطولة كلا من أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، ميمي جمال، بيومي فؤاد، جميلة عوض، إنعام سالوسة، وهو من تأليف منه فوزى وإخراج خالد مرعي.

صايع بحر

كذلك فيلم "صايع بحر" بطولة كلا من أحمد حلمي، وياسمين عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن حنتيرة وهيمة وعبده، ثلاث أصدقاء من الإسكندرية يغنون في الأفراح الشعبية، يٌتهم حنتيرة بالتورط في جريمة قتل، ويحاولون إثبات براءته لكي يتمكن من الزواج بخطيبته.

فيلم صايع بحر بطولة النجوم أحمد حلمي، ياسمين عبدالعزيز، سعاد نصر، خيرية أحمد، لطفي لبيب، محمود عبدالمغني، وهو من تأليف بلال فضل، ومن ﺇﺧﺮاﺝ علي رجب.