القبض على سائق سيارة صدم سيدة في مصر الجديدة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على قائد سيارة صدم سيدة مما تسبب في إصابتها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات استقبالها (سيدة "مصابة بكسر بالجمجمة"– مقيمة بدائرة القسم).

بالانتقال وسؤالها قررت بأنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب في إصابتها المُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.