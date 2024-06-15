السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قافلة طبية مجانية لدعم 132 مريضًا بالفيوم

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم جمعية "الأورمان" في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 132 مريضًا ضمن غير القادرين بقرى السلام  وبحر ابوالمير ونواره بمركز اطسا بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، إنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم.

قافلة طبية مجانية بالفيوم
قافلة طبية مجانية بالفيوم
قافلة طبية مجانية بالفيوم
قافلة طبية مجانية بالفيوم
قافلة طبية مجانية بالفيوم
قافلة طبية مجانية بالفيوم
عيد الأضحى المبارك قافلة طبية مجانية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان الفيوم

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