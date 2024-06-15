السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة كيفن كامبل مهاجم أرسنال السابق بعد صراع مع المرض

كيفن كامبل
كيفن كامبل

تُوفي الإنجليزي كيفن كامبل مهاجم أرسنال وإيفرتون السابق، اليوم السبت، عن عمر يناهز 54 عامًا بعد صراع مع مرض خطير.

وكان كامبل قد تم حجزه في المستشفى بعد إصابته بالمرض في وقت سابق من هذا الشهر.

ونشرت الوكالة الخاصة بإدارة أعمال كامبل بيانًا عبر حسابهم على موقع “إكس”:"هذا مؤلم حقًا، ارقد بسلام وهدوء كيفين كامبل. صديق حقيقي ورجل نبيل، أفكارنا مع أولاد كامبل وبقية أفراد عائلته".

وبدأ كامبل مسيرته من خلال أكاديمية أرسنال وانضم إليهم في سن 18 عامًا، وخاض 210 مباريات مع الفريق الأول لـ “ الجانرز”، وسجل 55 هدفًا إضافة لصناعة 20 آخرين على مدار 10 سنوات.

وتُوج كامبل ببطولات كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين إضافة للدرع الخيرية الإنجليزية.

وبخلاف أرسنال، لعب كامبل أيضًا لفرق إيفرتون، ليستر سيتي، نوتنجهام فورست، وست بروميتش ألبيون، كارديف سيتي في إنجلترا، إضافة لـ طرابزون سبور التركي.

كيفن كامبل ارسنال إيفرتون كامبل كاس الاتحاد الانجليزي

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