بدون راحة.. الأهلى يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى اليوم بفرمان من كولر

قررالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خوض المران اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مبارياته من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة عقب الفوز علي فاركو مساء أمس بهدفين مقابل هدف، حيث يستأنف الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم السبت بمران خفيف على ملعب التتش بالجزيرة خاصة بعد إخطاره بصيام اللاعبين اليوم.

ويبدأ مارسيل كولر بالتنسيق مع الجهاز المعاون له بدراسة الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين الثلاثاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز علي ستاد برج العرب.

ويرغب المدير الفني في علاج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة فاركو رغم الفوز من أجل تلاشيها أمام زعيم الثغر ومواصلة الإنتصارات والزحف نحو القمة ومطاردة بيراميدز خاصة أن لديه العديد من المباريات المؤجلة.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي فاز على فاركو بهدفين مقابل هدف أمس، أحرزهما إمام عاشور فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية ستاد برج العرب.

كولر يؤكد اتباع سياسة التدوير في المباريات المقبلة

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر علي هامش المؤتمر الصحفي: واجهنا صعوبة أمام فاركو بسبب غياب 18 لاعبًا عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

وأضاف المدير الفني: اللاعبون الدوليون لم يحصلوا على راحة والأهلي لديه رقم كبير من اللاعبين كانوا متواجدين في المنتخب الوطني، ومن الطبيعي أن يتأثر الفريق في مباراة فاركو.

وأوضح كولر أن الأهلي يخوض مباريات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة في الفترة المقبلة، وعقب ثلاثة أيام سوف يعود الفريق من جديد إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد، ولهذا سوف أطالب اللاعبين بالاستشفاء الجيد للمباراة، كما أكد اتباع سياسة التدوير في المباريات المقبلة.

وأشار كولر إلى أن إهدار الفرص لا يقتصر على لاعب معين، وأن الجماهير تترقب تسجيل كل فرصة ولكن كرة القدم يوجد بها إهدار الفرص ولا يلام لاعب معين، لافتًا إلى أنه يسعى مع اللاعبين إلى استغلال الفرص والتسجيل في المباريات.

وشدد كولر على أنه يتبع سياسة التدوير في أي مركز باستثناء حراسة المرمى، مؤكدًا أن محمد الشناوي كابتن الفريق والحارس الأول للمنتخب، وأن مصطفى شوبير هو المستقبل وقدم موسمًا خرافيًّا.