السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة الأفلام وأسعار التذاكر في دور العرض السينمائي بالإسكندرية

افلام العيد
افلام العيد

تشهد دور العرض السينمائي، إقبالًا كبيرًا من الأسر والشباب خلال إجازات الأعياد، حيث تُعد السينما من أبرز الأماكن التي يقع عليها الاختيار لقضاء وقت ممتع خلال العيد.

وتستعرض "الدستور" أفلام العيد في دور العرض السينمائي بالإسكندرية وأسعار التذاكر.

سينما رينيسانس سان ستيفانو

الأفلام العربية

- فيلم "شقو"، بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني - سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم "اللعب مع العيال"، بطولة محمد إمام وأسماء جلال - سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي وغادة عادل  سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم "ولاد رزق 3"، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف - سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد - سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم "عصابة الماكس"، بطولة أحمد فهمي روبي - سعر التذكرة 150 جنيهًا.

الأفلام الأجنبية

- فيلم Bad Boys: Ride or Die، بطولة ويل سميث  ومارتن لورانس سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم The Garfield Movie، بطولة كريس برات  ونيكولاس هولت -سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم The Watchers بطولة داكوتا فانينج جورجينا كامبامبل - سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم Inside Out 2، بطولة ديان لين  ومايا هوك- سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم Kingdom of the Planet of the Apes،  بطولة فيريا آلن،  وكيفين دوراند- سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم Tarot، بطولة أفانتيكا وأولوين فويري-  سعر التذكرة 150 جنيهًا.

سينما جرين بلازا

- فيلم ولاد رزق 3 "القاضية"، بطولة أحمد عز  وعمرو يوسف- سعر التذكرة 150جنيهًا.

- فيلم عصابة الماكس، بطولة احمد فهمي روبي- سعر التذكرة 150جنيهًا.

- فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام وأسماء جلال- سعر التذكرة 150جنيهًا.

- فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي وغادة عادل  سعر التذكرة 150 جنيهًا.

- فيلم Inside Out 2، بطولة ديان لين  ومايا هوك- سعر التذكرة 150 جنيهًا.

-فيلم Bad Boys: Ride or Die، بطولة ويل سميث  ومارتن لورانس سعر التذكرة 150 جنيهًا.

سينما سيتي سنتر كارفور

- فيلم ولاد رزق 3 "القاضية"، بطولة أحمد عز  وعمرو يوسف- سعر التذكرة 145 جنيهًا.

- فيلم عصابة الماكس، بطولة احمد فهمي روبي- سعر التذكرة 145 جنيهًا.

- فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام وأسماء جلال- سعر التذكرة 145 جنيهًا.

- فيلم Inside Out 2، بطولة ديان لين  ومايا هوك- سعر التذكرة 145 جنيهًا.

- فيلم Bad Boys: Ride or Die، بطولة ويل سميث ومارتن لورانس سعر التذكرة 145 جنيهًا.

سينما أمير محطة الرمل

فيلم ولاد رزق 3 "القاضية"، بطولة أحمد عز  وعمرو يوسف- سعر التذكرة 70جنيهًا صباحًا و80 جنيهًا مساءً.

- فيلم السرب، بطولة  أحمد السقا وشريف منير- سعر التذكرة 70جنيهًا صباحًا.

- فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام وأسماء جلال- سعر التذكرة 70جنيهًا صباحًا و80 جنيهًا مساءً.

- فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي وغادة عادل  سعر التذكرة 70جنيهًا صباحًا و80 جنيهًا مساءً.

- فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد- سعر التذكرة 70 جنيهًا صباحًا، و80 جنيهًا مساءً.

دور العرض السينمائي محافظة الاسكندرية عرض سينمائي دور العرض السينمائية بالإسكندرية أفلام العيد

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