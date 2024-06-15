السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للفتيات.. ماذا أفعل إذا تعرضت للتحرش فى عيد الأضحى؟

التحرش فى الاعياد
التحرش فى الاعياد

تزامنًا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك وخروج المواطنين للتنزه في أيام العيد الخمسة قد تتعرض بعض الفتيات للمضايقات والتحرش  الذي يعكر صفو الاحتفالات.

إرشادات نظمتها المرور لمنع التحرش 

ونجد أنه عندما تزداد الشكاوي من الفتيات للتحرش، سواء كان لفظيًا أو جسديًا فهناك  عدد من الخطوات والطرق لحماية الفتيات من التحرش أو الإبلاغ عن أي نوع من العنف ولكن قبل كل هذا هناك عدد من الإرشادات التي نظمتها الإدارة العامة للمرور لمنع التحرش والتقليل من الظاهرة:

-منع سير الفتاة بمفردها في الأماكن الخالية والمظلمة.
- تجنب الأماكن المزدحمة بالشباب.
- عدم استقلال الفتاة سيارة أجرة بمفردها وإذا حتم عليها الأمر فعليها الجلوس بالمقعد الخلفي.
- في حالة التعرض للتحرش اللجوء فورًا إلى رجال الشرطة لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
- التعامل بكل قوة مع المتحرش وعدم الشعور بأن السيدات مخلوق ضعيف.
- الاستنجاد بالمواطنين بالشارع لضبط المتحرش.
 

أماكن تتعرض فيها الفتيات للتحرش في الأعياد والمناسبات

وهناك عدد من الأماكن التي يحذر الفتيات من التواجد بمفردها في المناسبات والأعياد وهى «كورنيش النيل وكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر وميدان التحرير، وسط البلد، حديقة الأزهر، السينمات».

وتزداد ظاهرة التحرش بالفتيات في مناطق الخروج والتنزهات مثل السينمات والحدائق فعلى جميع الفتيات الحرص على أنفسهن خلال تواجدهن في تلك الأماكن.


الإبلاغ عن التحرش

وتكافح إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ظاهرة العنف والتحرش بالمرأة وخصصت عددًا من أرقام الهواتف لمنع وقوع التحرش عن طريق أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".
والاتصال على رقم خط ساخن رقم 16048، وخط أرضى رقم 25747295، ويمكنكم الاتصال على خط النجدة رقم 122، فى حالة التحرش بمترو الأنفاق.

مناسبة عيد الأضحى المبارك التحرش الفتيات الاعياد والمناسبات

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