السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 24 ساعة.. ضبط 29169 مخالفة مرورية متنوعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم..

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (29169) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (1279) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجة نارية مخالفة، (11952) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (18) مخالفة موقف عشوائى، (1212) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(21) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة موقف عشوائي

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