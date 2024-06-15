قائمة الأفلام وأسعار التذاكر في دور العرض السينمائي بالغربية

تستعد دور العرض السينمائي بمحافظة الغربية لعرض مجموعة من أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، ومن بينها فيلم "ولاد رزق 3" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي.

وتعرض سينما ريفولي بشارع البطراويشي بمدينة طنطا فيلم "ولاد رزق 3" بسعر تذكرة 50 جنيهًا، كما يُعرَض على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى فيلم "أهل الكهف" بسعر تذكرة 40 جنيهًا.

ويعرض المركز الثقافي بمدينة طنطا أول شارع البحر، فيلم "أهل الكهف"، بسعر تذكرة 40 جنيهًا، كما تعرض سينما سينمتى بمدينة المحلة الكبرى داخل نادي غزل المحلة فيلم "ولاد رزق 3" بسعر تذكرة 50 جنيهًا.

مواعيد وأماكن أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب

يأتي ذلك فيما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 20 موقعًا ثقافيًا تابعا لها في 18 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

والأفلام هي "ولاد رزق 3" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، أما فيلم "عصابة الماكس" فيقدم بسينما قصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف، وأخيرا فيلم "اللعب مع العيال" يعرض بسينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

وتُقام الحفلات بجميع المواقع المُشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، وحتى 12 بعد منتصف الليل.