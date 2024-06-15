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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

15 يونيه 2009.. الفراعنة حديث العالم رغم الهزيمة من البرازيل فى كأس القارات

مباراة مصر والبرازيل
مباراة مصر والبرازيل في كأس القارات 2009

انتزع منتخب مصر احترام وتقدير العالم يوم 15 يونيو عام 2009 رغم هزيمته أمام البرازيل في بطولة كأس القارات 2009.

المباراة كانت الأولى لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة في كأس القارات التي استضافتها جنوب إفريقيا وأقيمت المباراة باستاد فيري ستيت بمدينة بلومفونتين وأدارها الحكم الإنجليزي هوارد ويب وانتهت بفوز البرازيل 4-3 بعد أداء رائع من منتخب الفراعنة.

البرازيل تتقدم بثلاثية 

انتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثة أهداف لهدف، وسجل المنتخب البرازيلي بهدفين في الدقائق العشر الأولى وسجل ريكاردو كاكا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعدما اخترق الدفاع وسدد كرة أرضية على يسار عصام الحضري وفي الدقيقة التاسعة أدرك محمد زيدان التعادل لمنتخب مصر عندما تلقى كرة محمد أبوتريكة العرضية وسددها على يسار الحارس جوليو سيزار وبعدها بثلاث دقائق فقط سجل لويس فابيانو الهدف الثاني للبرازيل بضربة رأس وأضاف جوان الهدف الثالث في الدقيقة 36 بضربة رأس أيضا.

أداء رائع في الشوط الثاني 

هاجم منتخب مصر في بداية الشوط الثاني ونجح محمد شوقي في تقليص الفارق في الدقيقة 53 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وبعدها بثلاث دقائق مرر محمد أبوتريكة  كرة رائعة لمحمد زيدان داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه  قوية في شباك سيزار مسجلا هدف التعادل.

وشهدت الدقيقة 89 ركلة جزاء صحيحة للمنتخب البرازيلي بعد أن تصدى المدافع البديل أحمد المحمدي لتسديدة  كاكا وأبعد الكرة بيده من على خط المرمى ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه وتصدى كاكا لركلة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية اليمنى لعصام الحضري الذي حاول متابعة الكرة لكنها كانت سريعة وقوية لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الرابع للمنتخب البرازيلي الذي حسم المباراة لصالحه بنتيجة 4-3.

مثل منتخب مصر: عصام الحضري وهاني سعيد ووائل جمعة وأحمد سعيد أوكا وأحمد فتحي وسيد معوض ومحمد شوقي وحسني عبد ربه "أحمد المحمدي ق 75" وأحمد حسن "أحمد عيد عبد الملك ق 51" ومحمد أبوتريكة ومحمد زيدان.

منتخب مصر البرازيل محمد زيدان محمد شوقي كأس القارات الفراعنة

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