تُعتبر السينما واحدة من الوجهات الترفيهية المفضلة لدى الكثيرين خلال أيام العيد، حيث توفر فرصة رائعة لمشاهدة أحدث الأفلام والاستمتاع بأجواء العيد مع العائلة والأصدقاء.

وفي منطقة وسط البلد بالقاهرة، تتنوع دور العرض السينمائية وتقدم مجموعة واسعة من الأفلام التي تناسب جميع الأذواق.

وتزامنًا مع عيد الأضحى لعام 2024، يزداد الإقبال على السينمات، مما يجعل من المهم معرفة أسعار التذاكر ومواعيد العروض.

ونتيجة لذلك، سنستعرض أبرز دور العرض وأسعار التذاكر للأفلام المعروضة في سينمات وسط البلد خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى بعض الأفلام التي يمكنكم مشاهدتها خلال أيام عيد الأضحى.

أسعار تذاكر أفلام عيد الأضحى في سينمات وسط البلد

سينما دنيا كريم: 60 جنيه لجميع الحفلات.

سينما مترو القاهرة: 90 جنيه.

سينما داون تاون: 60 جنيه.

سينما ديانا: 35 جنيه.

سينما بيجال: 30 جنيه.

سينما ليدو: 40 جنيه.

سينما محمد فريد: 70 جنيه.

سينما أوديون: 70 جنيه

الأفلام المعروضة في دور السينما خلال أيام عيد الأضحى

تشمل الأفلام المعروضة في دور السينما خلال أيام عيد الأضحى عدد من الأفلام وهم:

ولاد رزق 3 "القاضية

حيث شارك في صنع هذا الفيلم عدد كبير من النجوم وهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال

شارك في العمل كل من الفنان محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة.

أهل الكهف

هذا الفيلم بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: خالد النبوي، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي.