السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية قضاء خروجة كاملة في منطقة الحسين بالقاهرة بتكلفة بسيطة

الحسين
الحسين

تعتبر منطقة الحسين في القاهرة واحدة من أكثر الأماكن التراثية والسياحية جاذبية، حيث تمتاز بجوها الفريد ومعالمها الأثرية الرائعة، إذا كنت ترغب في قضاء يوم كامل في هذه المنطقة بتكلفة بسيطة، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك:

الوصول إلى الحسين

يمكنك الوصول إلى منطقة الحسين بسهولة باستخدام وسائل النقل العام مثل المترو أو الحافلات. أقرب محطة مترو هي محطة العتبة، ومن هناك يمكنك المشي قليلًا للوصول إلى المنطقة.
 

زيارة مسجد الحسين

بداية يومك يمكن أن تكون بزيارة مسجد الحسين، وهو من أهم المعالم الدينية في القاهرة. الدخول إلى المسجد مجاني، ويمكنك الاستمتاع بالمعمار الإسلامي الجميل والأجواء الروحانية في الداخل.
 

جولة في سوق خان الخليلي

بعد زيارة المسجد، يمكنك التجول في سوق خان الخليلي القريب. يعتبر خان الخليلي واحدًا من أقدم الأسواق في العالم، حيث يمكنك استكشاف الأزقة الضيقة والمحلات التي تبيع الهدايا التذكارية، والحرف اليدوية، والمجوهرات، والعطور. يمكنك المساومة للحصول على أفضل الأسعار.

تناول وجبة غداء شعبية

لتناول الغداء، توجه إلى أحد المطاعم الشعبية في المنطقة. هناك العديد من الخيارات التي تقدم الطعام المصري التقليدي بأسعار معقولة، جرب الكشري أو الفول والفلافل، فهي وجبات مشبعة ولذيذة ولن تكلفك كثيرًا.

استراحة في أحد المقاهي التقليدية

بعد الغداء، استمتع بوقتك في أحد المقاهي التقليدية في المنطقة. يمكنك الجلوس في مقهى الفيشاوي الشهير، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام، استمتع بشرب الشاي أو القهوة المصرية وتناول الشيشة إذا كنت ترغب بذلك.

زيارة البيت السناري أو بيت السحيمي

إذا كنت مهتمًا بالثقافة والفنون، يمكنك زيارة البيت السناري أو بيت السحيمي. هذه البيوت التراثية مفتوحة للجمهور وتعرض الفن المعماري الإسلامي القديم. الدخول غالبًا ما يكون مجانيًا أو بتكلفة رمزية.

جولة في شارع المعز لدين الله الفاطمي

في المساء، يمكنك الاستمتاع بجولة في شارع المعز لدين الله الفاطمي، والذي يضم العديد من المباني الأثرية والمساجد والمدارس القديمة. الشارع مرصوف بشكل جميل ويضيء بأضواء ساحرة في الليل.

كيفية قضاء خروجة كاملة في منطقة الحسين بالقاهرة بتكلفة بسيطة منطقة الحسين بالقاهرة بتكلفة بسيطة منطقة الحسين سوق خان الخليلي زيارة مسجد الحسين

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