السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدبي وعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد

طلاب
طلاب

بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الماضي  10 يونيو 2024،  وذلك في المواد غير المضافة للمجموع الكلي، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي  في المواد الأساسية  وهي المضافة للمجموع الكلي، بداية من السبت  22 يونيو 2024 وذلك خلال الشهر الجاري.

 هل يحصل طلاب الثانوية العامة 2024 على إجازة عيد  الأضحى؟

 بالطبع قامت وزارة التعليم  باعطاء فرصة للطلاب بالثانوية العامة  بإجازة لمدة 9 أيام  وذلك بمناسبة  عيد الأضحى المبارك  2024،  والتي تبدأ يوم الخميس 13 يونيو 2024، وتنتهي  حتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والأدبي

 ما هو جدول علمي علوم في  امتحانات الثانوية العامة 2024؟

ويبدء جدول امتحانات الثانوية العامة في  يوم الإثنين الموافق 10 يونيووبعدها  امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، وبعد ذلك ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: ثم يعقد  امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو: يعقد امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

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ما هو جدول علمي رياضة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

وحول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو: تم  امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: تم امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل، والأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية استاتيكا، ويوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والأدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

وحول جدول الثانوية العامة للشعبة الأدبية: يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024: تم  امتحان التربية الدينية والوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: تم  امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

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