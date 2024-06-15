السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة مفاجئة لنائب رئيس حي ثان المحلة

نائب رئيس الحي
نائب رئيس الحي

في حي ثان المحلة، كان عبد الله قويدح نائب رئيس الحي ينجز مهامه اليومية بحب ومسؤولية، يبدأ يومه بجولة تفقدية لرفع المخالفات والتأكد من راحة المواطنين، لكن منذ 5 أيام، تغيرت حياة عبد الله رأسًا على عقب بوفاة والدته.

ترك رحيلها فراغًا عميقًا في قلبه، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي كان يحرص على الاحتفال به معها كل عام، غمر الحزن عبد الله، وسيطر على تفكيره، فلم يعد قادرًا على التحدث مع أحد، رافضًا تصديق رحيلها المفاجئ.

يوم الرحيل

في أحد الأيام، خرج عبد الله في مهمة لمنع مخالفة بناء، تاركًا وراءه شعورًا بالثقل والألم، وعند عودته إلى مقر عمله، لم يستطع جسده تحمل المزيد من الحزن، ففاضت روحه الطاهرة ليلحق بوالدته.

وفاة مؤلمة

خيم خبر وفاة عبد الله على حي ثان المحلة، تاركًا الجميع في حالة من الصدمة والحزن، ونعى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والعديد من القيادات التنفيذية فقيد الشباب، مشيدين بأخلاقه وتفانيه في عمله.

نائب رئيس الحى أعمال بناء مخالف نوبة حزن كبيرة لمنع البناء المخالف محافظ الغربية وفاة والدته

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