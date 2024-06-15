لطلاب الثانوية العامة 2024.. معلمو اللغة العربية يقدمون لك «15 تريكاية» فى الامتحان

تستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة 2024 عقب إجازة عيد الاضحى المبارك، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد المضافة للمجموع والتى تكون بدايتها بمادة اللغة العربية، فى هذا السياق يقدم معلمى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 عدد 15 تركاية فى الامتحانات يجب أن ينتبهون إليها.

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١- إن أتي لك سؤال عن الصورة الممتدة أو المركبة والمتداخلة … إذا وجدت نفسك أمام جملة بها مشبه واحد فقط فأنت أمام صورة ممتدة … وإذا وجدت نفسك أمام جملة واحدة غير منفصلة فيها مشبهان فأنت أمام مركبة أو متداخلة.

٢- إذا أتى لك سؤال عن التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل وقيمتهم الفنية.. استبعد ما ليس له علاقة بالسؤال وابحث عن عاطفة الشاعر في الجملة موضع السؤال وستصل للإجابة إن شاء الله.. معنا توصل للدرجة النهائية.

٣- إن أتي لك سؤال عن موازنة قصة طه حسين مع قصة قراءة متحررة ستأتي في الامتحان … استبعد ما ليس له علاقة بالقصتين وستصل للإجابة إن شاء الله بسهولة ويسر.

٤- ستأتي ثلاثة أسئلة على الأدب الشعري مضمونة مليون في المائة إن شاء الله إذ تعتمد على فهم المطلوب في السؤال ثم استبعاد ما ليس له علاقة بالمدرسة الشعرية وما ليس له علاقة بالسؤال وستصل للإجابة إن شاء الله..

٥- سيأتي لك في النصوص سؤال موازنة مع بيت شعر أو فقرة من نص لكاتب آخر من حيث الفكر أو العاطفة أو الخيال أو الموسيقا …. وهنا بسهولة استبعد الاختيارات التي بها كلام ليس له علاقة بالسؤال أو البيت أو النص محل السؤال حتى تصل للإجابة.. وإذا وجدت نفسك أمام اختيارين فاستبعد الإجابة التي ليس فيها كلام مناسب لبعضه.

٦- سيأتي لك سؤال في التعبير عن الكتابة المناسبة.. وهنا يجب عليك أن تستذكر بعض الكنايات الهامة.

٧- إن أتي لك سؤال عن ترتيب الفقرات … وهنا يجب أن تسير كما يطلب منك.. هل يريد مثلا الحل أولا أم يريده في النهاية … يريد السببب أولا أم يريد وضعه في الآخر … أجب كما يطلب منك وستصل إن شاء الله.

٨- إن أتي لك سؤال عن أدوات الربط.. أو أكمل مكان النقاط … وهذا سهل … اقرأ جيدا الفقرة كاملة ثم أعد قراءتها مستخدما الاختيارات كلها … ثم اختر الاختيار المناسب واستبعد البقية.

٩- إن أتي لك سؤال عن التفصيلة الأكثر دقة أو سلسلة المعلومات الأكثر دقة لشرح فكرة معينة …. وهنا يجب أن تأخذ الفقرة التي تتحدث عن الفكرة فقط…. واستبعد الفقرة التي بها كلام زائد لا علاقة له بالفكرة الأساسية … وإذا وجدت نفسك أمام اختيارين فابحث عن الاكثر شمولا فيهما … فقد يكون أحدهما ناقصا وغير معبر عن الفقرة كلها.

١٠- إن أتي لك سؤال يطلب استبدال كلمتين محل كلمتين … والكلمتان المطلوب وضعهما سيكونان فيهما همزات … وهنا يجب استذكار درس الهمزات في الوحدة الأولى جيدا.

١١- إن أتى لك سؤال عن النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب فقرتين … وهنا يجب معرفة الفرق بين الرأي والزعم والتفنيد والنتيجة والسبب والمقدمة والظاهرة والتفسير … فاستذكر هذه المصطلحات.

١٢- سيأتي لك ما يقرب من سبعة أو ثمانية أسئلة في النصوص والقراءة عن المغزى الضمني والعاطفة والقيمة الفنية والإيحاء والدلالة والاستنتاج والانطباع والهدف والرسالة …

وطريقة إجابتهم ببساطة هي: ابحث عن الشيء الذي تتحدث عنه الجملة أو الفقرة محل السؤال..ثم ابحث عن صفات هذا الشيء…. وبناء على فهمك الجيد لهذه الصفات قم باستبعاد الاختيارات التي لا علاقة لها بصفات هذا الشيء وستصل للإجابة … المراجعة الصح هتفرق معاك في الامتحان.

١٣- سيأتي لك سؤال عن المقولة أو البيت أو التفصيلة الأكثر دقة في التعبير عن كذا … ابحث عن الاختبار الذي فيه نفس معنى الجملة أو الفقرة أو البيت محل السؤال.

١٤- سيأتي لك سؤال يربط النص المتحرر بمدرسته الأدبية أو بفنه النثري … يجب اختيار الإجابة التي فيها سمة من سمات المدرسة أو الفن شريطة أن تكون الإجابة مرتبطة بما تحدث عنه النص.

١٥- قد يأتي لك سؤال اقترح أو تنبأ أو وجهة نظرك أو ما ردك إذا أتيحت لك الفرصة لمناظرة الكاتب … وهنا يجب عليك أن تختار الإجابة المناسبة لما تحدث عنه الموضوع … فلا تختر إجابة على هواك بل إجابة لها علاقة أساسية بالموضوع الذي جاء لك في الامتحان فلا تحيد في إجابتك عن الموضوع.