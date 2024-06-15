غرفة عمليات لمتابعة العمل خلال إجازة عيد الأضحى بجهاز العاشر

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة متابعة الإدارات المختصة بحالات الطوارئ في المدينة وتجهيز غرفة عمليات لمتابعة سير العمل في المدينة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

تنفيذ خطة لمتابعة المرافق الحيوية واعمال النظافة والتجميل بالمدينة

ونوه المهندس علاء عبد اللاه عن وجود خطة عمل (للطوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام الإجازة وتم وضع خطة لمتابعة المرافق الحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس جهاز العاشر من رمضان بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة).

وشدد رئيس جهاز العاشر من رمضان على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من المخالفات والتصدي الفوري لأي محاولة عمل مخالفة بناء.

أوضح المهندس علاء عبد اللاه أن هناك لجنة تتدخل بسرعة من إدارة أمن الجهاز وإدارة الإشغالات بالتعاون مع الشرطة في حالة الحاجة، وذلك لكل من يقوم بمخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات. وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على متابعة أعمال النظافة والإنارة وصيانة وري الزراعات يوميًا في المدينة.

كما أوضح المهندس علاء عبد اللاه أن الخط الساخن 15100 يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأعطال شبكة المياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة، وأيضًا النظافة وأية مشاكل تتعلق بالطرق وشبكات الاتصالات والمنتزهات العامة.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ خطة طوارئ لاستقبال عيد الأضحى وتوفير جميع الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة في المدينة والمنتزهات العامة.