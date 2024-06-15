ما حكم من نسي وشرب أو أكل في صيام يوم عرفة؟

يكثر البحث عن صيام يوم عرفة وما يتبعه من تفاصيل تتعلق بالأدلة الدينية على حكم صومه وأجره وأفضل الأعمال في هذا اليوم المبارك.

صيام يوم عرفة

ويستحب الصيام في يوم عرفة اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أهم فضائل هذا اليوم، أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، ويحول بين المؤمن وبين الذنوب في المستقبل.

حكم من نسي وشرب أو أكل في صيام يوم عرفة

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:" قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه” أخرجه مسلم في صحيحه، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه" أخرجه الدارقطني في سننه.

أجر صيام يوم عرفة

ويوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، وأحد أيام الأشهر الحرم لقول الله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" _سورة التوبة: 39، ومن بينها شهر ذي الحجة. وفي هذا التقرير نتعرف على سنن يوم عرفة، وأجر صيام يوم عرفة، وما يتبع ذلك من أفضل الأعمال والأدلة الشرعية على ذلك.

ويوم عرفة لغير الحاج يعتبر كغيره من الأيام، فهو يبدأ من طلوع الفجر الصادق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وينتهي عند غروب الشمس لهذا اليوم وهذا اليوم يصومه كثير من المسلمين لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى فيه، إضافة إلى الإكثار من التكبير والتلبية فيه، فهي سُنة واردة عن رسول الله.

كما أن النبي فطر يوم عرفة، لقول لبابة بنت الحارث: "أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ ﷺ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ".

ومن الأحاديث التي تشير إلى استحباب صيام غير الحاج يوم عرفة، ما روي عن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين.

دعاء يوم عرفة للصيام

اللهم إني نويت أصوم يوم عرفة لوجهك الكريم إيمانًا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا واجعلني من العتقاء من النار.