السبت 15 يونيو 2024
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"الصحة" تطلق حملة "عيد من غيرها" لقضاء الإجازة بعيدًا عن تعاطى المخدرات

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم 69 ألفًا و356 خدمة طبية في مجال علاج الإدمان، بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك منذ بداية عام 2024 حتى الشهر الجاري. 

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وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت حملة «عيد من غيرها» للعام السادس على التوالي تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى، وذلك لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة الإجازات بعيدًا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تعيدهم لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى زيادة السعة السريرية المخصصة لعلاج مرضى الإدمان لتصبح 1350 سريرًا بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى تشجيع المتعافين والمتعافيات من مرضى الإدمان ومساعدتهم في توفير ظروف جيدة لقضاء المناسبات والإجازات والاستمتاع بها في جو من التعافي دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن برامج التأهيل لإعادة دمجهم داخل المجتمع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 24 مستشفى ومركزًا في 17 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية، حيث تسهم هذه الأنشطة التأهيلية فى تعزيز التعافي وتعتبر جزءًا مهمًا جدًا فى برنامج تأهيلهم النفسى والاجتماعي.

وذكرت «منن» أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية تقدم برنامج «حماية» من ضمن فعاليات حملة «عيد من غيرها»، حيث يتم توفير عدد من الأسرة المخصصة للمرضى المتعافين للإقامة فترة الأعياد في المستشفيات لمساعدتهم على تجاوز الأوقات عالية الخطورة.

وزارة الصحة والسكان علاج الإدمان لأمانة العامة للصحة النفسية حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان مرضى الإدمان

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