السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة ماتيا ساركيتش حارس مرمى مونتنيجرو وفريق ميلوول الإنجليزي

ماتيا ساركيتش
ماتيا ساركيتش

تُوفي ماتيا ساركيتش حارس مرمى منتخب مونتنيجرو وفريق ميلوول الإنجليزي، اليوم السبت، عن عمر ناهز 26 عامًا.

ونشر نادي ميلوول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"يشعر نادي ميلوول لكرة القدم بالحزن الشديد للإعلان عن وفاة ماتيا ساركيتش عن عمر يناهز 26 عامًا".

وأضاف:"ساركيتش، الحارس الأول للأسود، شارك في 33 مباراة مع النادي منذ انضمامه من ولفرهامبتون واندررز في أغسطس 2023.

وتابع:"اللاعب الدولي في الجبل الأسود، ماتيا مثل بلاده بفخر في مناسبات عديدة.. يرسل الجميع في النادي حبهم وتعازيهم لعائلة ماتيا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

 واختتم النادي في بيانه: "النادي لن يدلي بأي تعليق آخر في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ماتيا".

ووقع ماتيا ساركيتش مع ميلوول الصيف الماضي بعد مغادرة ولفرهامبتون، ولعب الحارس البالغ من العمر 26 عامًا أيضًا مع أستون فيلا وبرمنجهام سيتي وستوك سيتي. 

وخاض ساركيتش، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية أندرلخت، 33 مباراة مع النادي الموسم الماضي بعد انضمامه من ولفرهامبتون واندررز في أغسطس 2023.

ولعب ساركيتش في تسع مباريات دولية مع منتخب مونتنيجرو،  كما أمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في فرق ستراتفورد تاون وهافانت وواترلوفيل وليفينجستون.

وكانت آخر مباريات ساركيتش عندما حرس مرمى مونتنيجرو قبل 10 أيام في مباراة ودية ضد بلجيكا وانتهت بالتعادل السلبي، وحصد جائزة رجل المباراة.

ماتيا ساركيتش مونتنيجرو ميلوول منتخب مونتنيجرو ولفرهامبتون

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