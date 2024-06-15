أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وكانت أبرز تلك الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا، في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2428) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (278) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (3) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.