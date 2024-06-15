أدعية لتحقيق الامنيات المستحيلة وتحقيق الأحلام فى يوم عرفة 2024

ينتظر المسلمون يوم عرفة من العام للعام، وذلك من أجل الدهاء بالأمانى المستحيلة، حيث يتميز هذا اليوم بالاستجابة للدعاء، فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز الادعية التى تعمل على تحقيق الامنيات المستحيلة والأحلام.

أدعية لتحقيق الامنيات في يوم عرفة

-يا رافع السموات والارض يارب كل شئ وخالق كل شئ ومالك كل شئ يا رب استجب دعائنا.

أدعية تجبر الكسر

-اللهم يمن بمن على المستضعفين في الأرض ومن يكشف الضر لا إله إلا هو قائل في كتابه (( قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب )) وهو الذي قال (( أليس الله بكاف عبده )) اللهم أجب دعوتي.

-اللهم أني أسألك بهذا الآية الكريمة ((أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء )) اللهم إني مضطر وأنت المجيب يا سامع كل صوت وبارئ النفوس بعد الموت يا من لا تخشاه الظلمات يا من لا يشغله شيء عن شي أن تجيب دعائي.

-اللهم انك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث الملهوف وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكسير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير اللهم اوجب لي بجودك عظيم الاجر ودوام اليسر واغفرلي بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين.

أدعية لطلب الرحمة في يوم عرفة

-يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبنور ووجهك الذي ملاء أركان عرشك وبقدرتك على جميع خلقك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني ( قال الحسن البصري من توضاء وصلى أربع ركعات ودعاء بهذا الدعاء أستجيب له مكروب كان أو غير مكروب).

-اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق امنياتى وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.

-اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الاكرمين، فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

-اللهم انى اسالك باسمك الاعظم الذى اذا دعيت به اجبت، اللهم انى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.

-اللهم ياحى ياقيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه.

-اللهم بحق العرش ومن علاه،وبحق الوحي ومن أوحاه،وبحق النبي ومن نباه،وبحق البيــت ومن بنـآه، وي اسآمـع كل صـوت، يآجآمع كل فـوت، ويابارئ النفوس بعد الموت’ آأتــني فرجـآً من عندك بشهآدة ان لا اله الا الله وان محمد عبدك ورسولك.