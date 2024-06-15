السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجولة 26.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره زعيم الثغر، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد عودة الأهلي، للظهور مجددا بمسابقة دوري نايل، والفوز على فاركو أمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر.

عاجل| نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

خبير تحكيمى: ركلة جزاء الأهلى فى مباراة فاركو صحيحة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة، وذلك عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، سواء عبر قناة أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي، المركز الرابع بجدول دوري نايل برصيد 36 نقطة، بواقع 11 انتصار و3 تعادلات وهزيميتن، بعدما خاض المارد الأحمر 16 مباراة حتى الآن.

ولايزال يمتلك المارد الأحمر، 9 مؤجلات أخرى أمام الداخلية، من الجولة الثانية عشر وتقام الجمعة المقبلة، ثم طلائع الجيش من الجولة الثالثة عشر وبيراميدز الرابعة عشر، ومودرن فيوتشر السابعة عشر، والمصري الثامنة عشر وسيراميكا كليوباترا التاسعة عشر، والمقاولون العرب  الثالثة والعشرون، وسموحة الرابعة والعشرون، وزد الخامسة والعشرون.

الأهلي يسحق الاتحاد برباعية 

سحق المارد الأحمر نظيره سيد البلد، برباعية مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، سجلها وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال وكهربا، بينما جاء الاتحاد السكندري الوحيد، عن طريق بينامين بواتينج.

الاهلى دوري نايل الاتحاد السكندرى موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري مباراة الأهلي والاتحاد

مواد متعلقة

خبير تحكيمى: ركلة جزاء الأهلى فى مباراة فاركو صحيحة

مدرب فاركو: قدمنا أداء جيد أمام الأهلي.. وقمت بتغيير طريقة اللعب

الدوري الممتاز.. إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وفاركو

الأهلى يحقق فوزًا ثمينًا على فاركو فى الدورى

صاروخية إمام عاشور تعيد التقدم لـ الأهلى أمام فاركو

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز فى أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

اغتصبوها وخطفوا بنتها.. تفاصيل تعدي 3 جنسيًا على سيدة في مشتل بالملك الصالح

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا