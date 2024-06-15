الجولة 26.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره زعيم الثغر، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد عودة الأهلي، للظهور مجددا بمسابقة دوري نايل، والفوز على فاركو أمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة، وذلك عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، سواء عبر قناة أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي، المركز الرابع بجدول دوري نايل برصيد 36 نقطة، بواقع 11 انتصار و3 تعادلات وهزيميتن، بعدما خاض المارد الأحمر 16 مباراة حتى الآن.

ولايزال يمتلك المارد الأحمر، 9 مؤجلات أخرى أمام الداخلية، من الجولة الثانية عشر وتقام الجمعة المقبلة، ثم طلائع الجيش من الجولة الثالثة عشر وبيراميدز الرابعة عشر، ومودرن فيوتشر السابعة عشر، والمصري الثامنة عشر وسيراميكا كليوباترا التاسعة عشر، والمقاولون العرب الثالثة والعشرون، وسموحة الرابعة والعشرون، وزد الخامسة والعشرون.

الأهلي يسحق الاتحاد برباعية

سحق المارد الأحمر نظيره سيد البلد، برباعية مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، سجلها وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال وكهربا، بينما جاء الاتحاد السكندري الوحيد، عن طريق بينامين بواتينج.