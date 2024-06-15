السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز أماكن الخروج والفسح في أكتوبر خلال العيد

امكان للخروج في اكتوبر
امكان للخروج في اكتوبر

تعتبر مدينة 6 أكتوبر واحدة من المدن الحديثة والنابضة بالحياة في مصر، وتتميز بتوفير مجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية والمتنزهات التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، ومع بدء عيد الأضحى.

ويتطلع الكثيرون إلى قضاء أوقات ممتعة ومميزة مع العائلة والأصدقاء في أجواء مبهجة، سواء كنت تبحث عن الإثارة في مدن الملاهي، أو ترغب في الاستمتاع بالتسوق في المولات الفاخرة، أو تفضل قضاء وقت هادئ في الحدائق العامة، فإن مدينة 6 أكتوبر تقدم لك مجموعة متنوعة من الخيارات لتجعل من عيد الأضحى تجربة لا تُنسى. 

خلال السطور التالية نستعرض كيفية قضاء أول يوم العيد في أكتوبر، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأماكن التي يمكنك زيارتها للتنزه والخروج خلال أيام العيد.

الصباح: بداية روحانية

ابدأ يومك بصلاة العيد في أحد المساجد الكبرى في المدينة، مثل مسجد الحصري أو مسجد الصحابة، هذه اللحظات الروحانية مع العائلة والأصدقاء تضيف طابعًا خاصًا لبداية اليوم.

منتصف الصباح

بعد الصلاة، توجه إلى أحد المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار التقليدية، كما يمكنك أيضًا إعداد إفطار منزلي يتضمن أطباق مصرية شهية.

الظهيرة: استكشاف حدائق وأماكن ترفيهية

قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق وهناك بعض الأماكن التي يمكن زيارتها مثل: :

حديقة الأورمان: تعتبر وجهة ممتازة للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.

ماجيك لاند: إذا كنت تبحث عن تجربة ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت، فإن زيارة ماجيك لاند ستكون خيارًا رائعًا.

فترة بعد الظهر: تسوق وترفيه

بعد قضاء وقت في الحدائق، يمكنك التوجه إلى أحد المولات الشهيرة مثل:

مول العرب: يضم مجموعة كبيرة من المحلات التجارية، والمطاعم، والمقاهي، بالإضافة إلى سينما يمكنها عرض أفلام جديدة.

مول مصر: يحتوي على سكي مصر، حيث يمكنكم الاستمتاع بتجربة التزلج على الجليد.

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أبرز أماكن الخروج والفسح في أكتوبر 

دريم بارك

واحدة من أكبر وأشهر مدن الملاهي في مصر، تقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والأنشطة المناسبة لجميع الأعمار.

ماجيك لاند

تقع داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي حديقة ترفيهية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والتعليمية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.

مول العرب

يعد من أكبر المولات في مصر، يحتوي على مجموعة كبيرة من المحلات التجارية، المطاعم، المقاهي، وسينما تعرض أحدث الأفلام، ويمكن للأطفال الاستمتاع بمنطقة الألعاب المخصصة لهم.

مول مصر

يضم مجموعة واسعة من المتاجر العالمية، بالإضافة إلى سكي مصر، حيث يمكنك تجربة التزلج على الجليد، ويوجد أيضًا سينما ومجموعة من المطاعم والمقاهي.

حديقة الأورمان

تعتبر واحدة من أقدم الحدائق في مصر، وهي مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، تحتوي على مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار ومساحات خضراء واسعة

حديقة أكتوبر

حديقة عامة توفر مساحات خضراء واسعة، مناطق لعب للأطفال، وأماكن مخصصة للشواء والنزهات العائلية.

أكتوبر مصر عيد الأضحى مسجد الحصري ماجيك لاند حديقة الاورمان

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