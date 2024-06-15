محافظ الغربية يتابع استعدادات طنطا لاستقبال عيد الأضحى

واصل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث قام المحافظ بجولة بحي اول وثان ومركز ومدينة طنطا؛ لمتابعة نظافة وجاهزية الشوارع والميادين ومحيط السيد البدوي وكورنيش طنطا لعيد الأضحى المبارك.

وبدأت الجولة بمتابعة جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويُعد كورنيش طنطا أحد أهم المحاور المرورية التي جرى تطويرها في السنوات الـ10 الأخيرة داخل مدينة طنطا، ليربط مدخلها الجنوبي من الطريق الزراعي بمجمع كليات طنطا، والاستاد والمنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى كونه متنفسًا حضاريًا لأهالي مدينة طنطا غير معالم المنطقة بالكامل، وحولها من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري.

استعدادات عيد الأضحى

كما تابع المحافظ جاهزية منطقة عربات الطعام المتنقلة في منطقة كورنيش القاصد بطنطا، لاستقبال المواطنين، مؤكدًا أن منطقة وحدات الطعام المتنقلة تم افتتاحها في عام 2022 بطول 500 متر وأتاحت متنفسا لأهالي الغربية لم يتواجد قبل ذلك، من خلال منطقة طعام حضرية بشكل جديد، تحتوي على تنوع بالأطعمة والمشروبات سواء الساخنة أو المثلجة أو التسالي بأسعار تناسب كل الفئات، وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية.

وتابع المحافظ حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بشوارع حي أول وثان ومركز طنطا، لتكون المحافظة في ابهى صورة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة حملات النظافة المكبرة ورفع الاشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي.