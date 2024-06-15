السبت 15 يونيو 2024
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فؤاد: رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي مشكلات بيئية خلال إجازة عيد الأضحى

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بجهازى وزارة البيئة ( شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات)، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أوالحوادث البيئية الطارئة.

وشددت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع  للإستعداد التام للتعامل مع أي مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ووضع خطة سريعة خلال عيد الأضحى المبارك لمشكلة مخلفات الأضاحى، حيث عقد الاستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أجتماعًا موسعًا مع مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة،  والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وشركة انفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية بالقاهرة، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية بالقاهرة، وذلك لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة عيد الأضحى المبارك ولتكثيف عملية جمع مخلفات الأضاحى، والآليات السليمة لعمليات الجمع، ورفع حالة التأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات الطارئة.

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وأوضح ياسر عبد الله أن شركتي انفيروماستر وارتقاء أكدتا أنهما قامتا بالتنسيق مع كلًا من رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية للعمل على ساحات صلاة العيد والمساجد والشوادر القائمة على بيع الأضاحي ومحلات الجزارة والتنبيه عليهم بالالتزام بالاشتراطات الموضوعة من قبل المحافظة على عملية الذبح، وفى حال وجود تسريبات خارج المجازر ستقوم الشركتان بتوفير سيارات مخصصة لجمع مخلفات الأضاحي، وتقوم شركة انفيروماستر بتوعية السادة المواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية  والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وفي حال وجود أي مخلفات أضاحي يتم الاتصال على أرقام الشكاوي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجميع المواطنين للاحتفال بالعيد.

ومن جهة أخرى، أكد مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة خلال الإجتماع أن لديهم خطة لرفع مستوى النظافة العامة حول المساجد والساحات والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، وتكثيف العمالة على مدار اليوم الكامل حول جميع الأسواق ومنافذ البيع والمتنزهات ورفع جميع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، كما قامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول.

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كما أكدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة أن لديها خطة للعمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة، وعلى تواجد حملة مركزية للطوارئ عبارة عن سيارت نقل بأحجامها وسيارات غسيل شوارع وسيارات شفط، كما تم توفير عدد أكياس القمامة لتوزيعها على المواطنين خلال فترة العيد،  و أن الذبح سوف يكون بالمجان داخل المجازر بالمحافظة للمواطنين وذلك للحد من عملية الذبح العشوائي بالشوارع، وفى حال وجود تسريبات خارج المجازر، حيث وفرت الهيئة  سيارات لغسيل وتطهير الشوارع.

الذبح العشوائي

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارات البيئة بالأحياء حيال الذبح العشوائي بالشوارع والميادين حيث ستتلقى غرفة عمليات الهيئة على مدار 24 ساعة أي شكاوي أو بلاغات أو مخالفات بالذبح العشوائي، بالإضافة إلى حملات على ساحات الصلاة والميادين والشوارع الرئيسية بأحياء مدينة الجيزة.

وتناشد وزارة البيئة المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولًا بأول.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة درجة الاستعداد وزارة البيئة شئون البيئة و تنظيم إدارة المخلفات غرفة العمليات المركزية أجازة عيد الأضحى المبارك

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