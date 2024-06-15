السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة مطروح يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

هنَّأ الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور إسلام عساف وكيل المديرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

كما قدَّم وكيل صحة مطروح التهنئة إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولجميع النواب والعمد والمشايخ والعواقل والقيادات التنفيذية والشعبية وجميع المواطنين بالمحافظة، والعاملين بمديرية الشئون الصحية والقطاع الصحي بمطروح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

وكيل وزارة الصحة بمطروح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الأضحي المبارك مطروح

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