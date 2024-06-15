السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجاج بيت الله يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم (بث مباشر)

الحجاج فى عرفات
الحجاج فى عرفات

يقدم موقع الدستور بثًا مباشرًا لحجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة

فيما حذرت وزارة الصحة الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، التي تصل إلى درجات حرارة مرتفعة.

ونبهت الوزارة الحجاج من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.

عرفات صعيد عرفات أداء الركن الأعظم حجاج بيت الله حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله يتوافدون على صعيد عرفات

مواد متعلقة

"مشاعر فياضة يعجز اللسان عن وصفها".. "إكسترا نيوز" تنقل لقطات حية للحج من مشعر عرفات

حزب الريادة: مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948

"الإصابة بمرض السكري".. تحذير من الإفراط في تناول اللحوم

أستاذ علوم سياسية: حالة من السكون لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمقترح الهدنة

حالة طقس عيد الأضحى 2024 .. هل تنكسر موجة الحر؟

الفيلم الوثائقى "أيام الله.. الحج": آدم وإدريس عليهما السلام طافا بالبيت العتيق

"القاهرة الإخبارية": مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم

"القاهرة الإخبارية": الجيش الإسرائيلى يواصل التعنت فى إدخال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صلاح بيصار يدين احتكار راعى المعرض العام لأعمال الفنانين: تخريب متعمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا