أستون فيلا يقدم عرضًا للتعاقد مع سعود عبد الحميد للعب معه بدورى الأبطال

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، تلقي سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لـ الهلال السعودي، عرضًا من أستون فيلا الإنجليزي للانضمام لصفوفه مطلع الموسم المقبل 2024-2025.

ويبلغ سعود من العمر 24 عامًا ويرتبط بعقد مع الفريق السعودي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن أستون فيلا يرغب في تعزيز صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بالتعاقد مع سعود بعد متابعة دقيقة له خلال الموسم المنقضي؟

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي أرسل عرضًا لـ عبد الحميد من أجل التعاقد معه، في ظل سعي نادي الهلال لتجديد عقده بعد الأداء المميز الذي ظهر به.

وذكرت الصحيفة أن عبد الحميد لا يظهر ممانعة في مناقشة العرض الإنجليزي، آملًا في خوض تجربة جديدة مختلفة في دوري قوي كالدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت عبد الحميد أيضًا بالانتقال إلى تولوز الفرنسي، في الموسم المقبل.

وانتقل سعود إلى الهلال في صفقة انتقال حر قادمًا من اتحاد جدة في صيف 2022، وفي هذا الموسم مع الفريق شارك في 51 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 4 أهداف إضافة لصناعة 9 آخرين، وتُوج معهم ببطولات الدور يالسعودي، كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومع منتخب السعودية شارك سعود في 28 مباراة بما فيهم التواجد في كأس العالم 2022 بقطر، وسجل هدفًا وحيدًا.