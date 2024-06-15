السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.. جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية خلال عيد الأضحى

لحوم
لحوم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية خلال عيد الأضحى المبارك.

جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بعيد الأضحى:

- ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.

- طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمحافظات فوق المعتاد.

- تشهد المحافظات إقامة معارض ومنافذ ثابتة ومتحركة.

- توفر المعارض السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

- توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية بجودة عالية.

عيد الأضحى جهود الدولة توفير السلع الأساسية توفير السلع الأساسية بعيد الأضحى طرح كافة المستلزمات بجودة عالية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"مشاعر فياضة يعجز اللسان عن وصفها".. "إكسترا نيوز" تنقل لقطات حية للحج من مشعر عرفات

حزب الريادة: مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948

"الإصابة بمرض السكري".. تحذير من الإفراط في تناول اللحوم

أستاذ علوم سياسية: حالة من السكون لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمقترح الهدنة

حالة طقس عيد الأضحى 2024 .. هل تنكسر موجة الحر؟

الفيلم الوثائقى "أيام الله.. الحج": آدم وإدريس عليهما السلام طافا بالبيت العتيق

"القاهرة الإخبارية": مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم

"القاهرة الإخبارية": الجيش الإسرائيلى يواصل التعنت فى إدخال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صلاح بيصار يدين احتكار راعى المعرض العام لأعمال الفنانين: تخريب متعمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا