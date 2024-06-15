ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.. جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية خلال عيد الأضحى
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية خلال عيد الأضحى المبارك.
جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بعيد الأضحى:
- ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.
- طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمحافظات فوق المعتاد.
- تشهد المحافظات إقامة معارض ومنافذ ثابتة ومتحركة.
- توفر المعارض السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
- توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية بجودة عالية.