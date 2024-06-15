نجيب محفوظ: كنت أحتضن ملابسي الجديدة في العيد

تحدث الكاتب الكبير نجيب محفوظ، عن ذكرياته مع عيد الفطر والأضحى وذلك في كتاب "أنا نجيب محفوظ" للكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبد العزيز.

فتوة العطوف

وذكر نجيب محفوظ العيد في أعماله الأدبية ومنها ما ذكره على لسان شخصية في مجموعته القصصية فتوة العطوف، يقول نجيب محفوظ:" إذا لاحت في الأفق القريب بشائر عيد الفطر خفت وطأة رمضان عن النفوس، وهون الفرح الموعود من جفاف شهر الصوم واهتزت صرامة التقشف في الصدور تحت موجة طرب آن انطلاقها.

هناك تجد ربات البيوت أنفسهن في مكانة الساحر، يتطلع إليهن الصغار بأعينهم الحالمة هاتفة بهن أن يبدعن آيات الكعك اللذيذ وأن يخلقن من العجين كهيئة العرائس والحيوان والطير، هكذا ذكر نجيب محفوظ عن الأعياد في مجموعته القصصية فتوة العطوف".

أنا نجيب محفوظ

وعن كيفية احتفاله بالعيد في صغره يقول نجيب محفوظ كما ورد في كتاب "أنا نجيب محفوظ" تأليف الكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبد العزيز، يقول نجيب محفوظ:" كنت أشارك في عمل الكعك، حيث كنت أقوم بنقشه مع والدتي، ثم يأتي الفران ليحمله للفرن، وكنت أسعد بمنظره حينما يعود من الفرن، فقد كنا نتباهى ونحن أطفال بكعك والدتنا أمام الأصدقاء، وكان كل منا يعزم على الأصدقاء بالكعك، فكنا نتذوق كعك البيت وكعك الأصدقاء حتى تمتلىء بطوننا".

ويضيف:" كنت أهوى تناول الكعك، لكنى عندما أصبت بمرض السكر، منعني الأطباء من تناوله، أما الجنيه الذهب الذي كان يعطيه لي والدي فكانت فرحته غامرة.. قيمة ذلك الجنيه الذهب لم تكن في قيمته الشرائية بقدر ما كانت في ذهبه اللامع، وفي ما كان يرمز إليه من مناسبة سارة".

وتابع: أما لبس العيد، فكنت أذهب مع والدي أشتري بدلة العيد وما أريده، أما بدلة العيد فكانت تبيت في حضننا ليلة العيد، وكان لها رائحة الملابس الجديدة التي لم تكن تفارقني طوال أيام العيد.

وواصل:" ما إن يحل العيد حتى تعود بي الذكرة بسرعة إلى حي الجمالية الذي عشت فيه طفولتي والذي عرفت فيه العيد أول ما عرفت، كم نظرت من خلف المشربية التي كانت تغطي شبابيك بيتنا القديم بحي الجمالية، إلى ذلك الميدان الهادئ الملييء بأشجار الصفصاف والذي كانت تملؤه الزينات كلما جاء العيد، فيلعب فيه الأطفال طوال النهار والليل دون خوف من مرور السيارات أو حوادث الطريق".

عيد الأضحى

وعن عيد الأضحى يقول: «حضرت في طفولتي عيد الأضحى في أكثر من مكان، أولا في حي الجمالية الذي ولدت به، ثم في حي العباسية الذي انتقلنا إليه بعد ذلك، ثم حضرته في الكبر في أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، لكن ذكرى العيد في الطفولة ما زالت هي ذكرى الجمالية».

شلة الحرافيش

ونجيب محفوظ كان منتظما في موعده بحسب ما كشف صديقه حسين عبد الجواد للدستور، يقول:" كان منتظما للغاية في مواعيده، ويحرص على أن يكون موجودا في جميع الأيام، وكانت الجلسات تبدأ في رمضان متأخرة ساعة نظرا لاستعداد الإفطار، قال: «وجوده كان لا يتغير، سواء كان يوم العيد أو الوقفة، البرنامج ثابت لا يتغير، إلا إذا أصيب بوعكة برد أو غيرها».