حالة طقس عيد الأضحى 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

يتسأل الملايين من المواطنين عن حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 ، وذلك مع الساعات الأولى من وقفة عرفات 2024 حيث يرغب الملايين من المواطنين في قضاء عطلة سعيدة مع الأصدقاء أو الأسرة خلال أيام العيد في أحد المدن الساحلية حيث تستمر إجازة العيد لمدة 9 أيام متصلة.

حالة الطقس في عيد الأضحى 2024

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 حيث أكدت أن الحالة الجوية ستشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في أيام العيد عقب وصول الموجه الحارة إلى ذروتها خلال الأيام الماضية حيث تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية على كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد نشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة عدن التعرض المباشر لأشعة الشمس وضرورة استخدام أغطية الرأس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وشرب السواحل بكثرة خاصة المياه.

درجات الحرارة المتوقعة في عيد الأضحى 2024

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 43 والصغرى 24 درجة مئوية.

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