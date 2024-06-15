محافظ أسيوط يبحث استعدادات عيد الأضحى ويوجه بدعم الأسر الأكثر احتياجًا

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود واستعدادات مديرية التضامن الاجتماعي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا تحقيقًا لرؤية مصر 2030 تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.

وأكد اللواء عصام سعد تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات وتسخير كل الإمكانات، وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا بتوفير السلع الأساسية وإحداث تغيير فعلي في واقع حياة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم وتوفير المساعدات لهم من أجل حياة كريمة ومعيشة لائقة بكل الطرق الممكنة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

واستعرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الخطة الموضوعة لما سيتم تنفيذه من أنشطة وفعاليات ومبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمراكز والقرى والنجوع وفقًا للإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، فضلًا عن مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

ووجَّه محافظ أسيوط بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والأشخاص غير القادرين، بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة فى أرجاء المحافظة، وذلك من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع المعايير والقرارات المنظمة في هذا الشأن لإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها في الوقت الذي يدخل الفرحة والسعادة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لمنازلهم.

وأشار إلى فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمديرية التضامن والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أي مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولًا بأول.

وأكد متابعته المستمرة والدورية للأعمال والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها بالمراكز والقرى سواء بالنزول ميدانيًا أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والارتقاء بها وخاصة الفئات المستحقة بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة.

كما تناول اللقاء الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كل القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا وتتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.