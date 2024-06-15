السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيادة طبية متنقلة طوال أيام العيد فى دمياط

 الدكتورة منال عوض
 الدكتورة منال عوض

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد.

وسيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، في الفترة من ١٧ يونيو حتى ٢٠ يونيو الجاري وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان.

وأعلنت محافظة دمياط عن رفع درجة التأهب بكل القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أي طوارئ.

دمياط عيد الأضحى - موعد صلاة عيد الأضحى 2023 أحداث دمياط القوافل العلاجية وزارة الصحة

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