السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: استهدفنا وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية بقاعدة ميرون بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، استهداف وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية بقاعدة ميرون بالصواريخ، وتحقيق إصابات مباشرة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت وسائل إعلام لبنانية، إصابات جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة "بنت جبيل" جنوبًا.

أعلن جيش الاحتلال، قصفه الليلة الماضية، مبنى تابعًا لحزب الله في كفركلا جنوبي لبنان ، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن جيش الاحتلال، سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة ومدفعية تابعة له قصفت أهدافًا في لبنان، الجمعة، بعد إطلاق العشرات من الصواريخ صوب شمال إسرائيل، وسط استمرار التصعيد في الهجمات عبر الحدود لليوم الثالث.

حزب الله وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية قاعدة ميرون الصواريخ بنت جبيل

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