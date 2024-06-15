السبت 15 يونيو 2024
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صحة الوادي الجديد: استمرار صرف ألبان الأطفال خلال عيد الأضحى

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أعلن الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة في الوادى الجديد، أن منافذ الألبان تعمل خلال الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، وتلك المنافذ تقدم خدماتها للمواطنين من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا بالإضافة إلى خدمات الطوارئ بالوحدات الصحية، والتي ستعمل على مدار 24 ساعة وفحص ما قبل الزواج.

وأكد هارون توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد؛ لاستقبال أي حالات مرضية، لافتًا إلى توافر الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب - الثعبان - عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

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