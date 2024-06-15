رئيس صندوق التنمية الثقافية: جار العمل على إنشاء فرع جديد لبيت العود بدار الأوبرا المصرية

أكد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش، إنه جار العمل حاليًا على إنشاء فرع جديد لبيت العود العربي بدار الأوبرا المصرية، وذلك في ظل توجيهات الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة بزيادة فروع بيت العود بمصر.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الثقافية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ستنظم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، احتفالًا باليوبيل الفضي بإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة، مؤكدًا أن هناك خطة لإنشاء أكثر من فرع جديد بالقاهرة والمحافظات، لإحياء تراث الموسيقى العربية وخلق جيل جديد من الموهوبين.

وأوضح أن هناك تشاورا مع الفنان نصير شمة، مؤسس بيت العود، لإعادة تشغيل فرع بيت العود الإسكندرية بعد توقفه منذ عام 2011، والاتفاق مع مدربي وأساتذة العود بمحافظة الإسكندرية لإعادة إحياء هذا الفن الأصيل وصون التراث الموسيقي.



وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني، قد وجهت بإنتاج فيلم تسجيلي قصير لتوثيق تجربة الفنان نصير شمة، وإنشائه بيت العود العربي بالقاهرة، كأول فرع للبيت بالعالم العربي، والإعداد مع صندوق التنمية الثقافية لإصدار كتاب يوثق 25 عامًا لبيت العود العربي بالقاهرة.



وأعرب الفنان نصير شمة، عن سعادته الكبيرة باستئناف أوركسترا بيت العود عملها بالقاهرة، بعد انقطاع فترة زمنية، موضحًا أن استئناف العمل جاء من خلال تجميع ودعوة عدد من الخريجين والأساتذة المتخصصين المهتمين والمتميزين بفن العود، لمواصلة الإبداع.



وأكد أن بيت العود في القاهرة له مكانة خاصة كأحد أوائل بيوت العود التي تم إنشاؤها في الوطن العربي، ومنه تخرج عشرات المبدعين ممن أصبحوا أسماء بارزة في عالم العزف على آلة العود، وكانت انطلاقتهم من مصر بلد الثقافة والحضارة عبر العصور، معبرا عن تطلعاته باستعادة بيت العود لأمجاده كسابق عهده، في دعم ورعاية وصقل قدرات الموهوبين في المجال، وفتح آفاق متعددة لإبداعاتهم.