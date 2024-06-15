السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس صندوق التنمية الثقافية: جار العمل على إنشاء فرع جديد لبيت العود بدار الأوبرا المصرية

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش

أكد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش، إنه جار العمل حاليًا على إنشاء فرع جديد لبيت العود العربي بدار الأوبرا المصرية، وذلك في ظل توجيهات الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة بزيادة فروع بيت العود بمصر.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الثقافية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ستنظم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، احتفالًا باليوبيل الفضي بإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة، مؤكدًا أن هناك خطة لإنشاء أكثر من فرع جديد بالقاهرة والمحافظات، لإحياء تراث الموسيقى العربية وخلق جيل جديد من الموهوبين.

نصير شمة لـ"الدستور": المعرض العام يرسخ لتقاليد الفن التشكيلي

وأوضح أن هناك تشاورا مع الفنان نصير شمة، مؤسس بيت العود، لإعادة تشغيل فرع بيت العود الإسكندرية بعد توقفه منذ عام 2011، والاتفاق مع مدربي وأساتذة العود بمحافظة الإسكندرية لإعادة إحياء هذا الفن الأصيل وصون التراث الموسيقي.


وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني، قد وجهت بإنتاج فيلم تسجيلي قصير لتوثيق تجربة الفنان نصير شمة، وإنشائه بيت العود العربي بالقاهرة، كأول فرع للبيت بالعالم العربي، والإعداد مع صندوق التنمية الثقافية لإصدار كتاب يوثق 25 عامًا لبيت العود العربي بالقاهرة.

txt

نصير شمة يستعد لإطلاق أوركسترا بيت العود العربى


وأعرب الفنان نصير شمة، عن سعادته الكبيرة باستئناف أوركسترا بيت العود عملها بالقاهرة، بعد انقطاع فترة زمنية، موضحًا أن استئناف العمل جاء من خلال تجميع ودعوة عدد من الخريجين والأساتذة المتخصصين المهتمين والمتميزين بفن العود، لمواصلة الإبداع.


وأكد أن بيت العود في القاهرة له مكانة خاصة كأحد أوائل بيوت العود التي تم إنشاؤها في الوطن العربي، ومنه تخرج عشرات المبدعين ممن أصبحوا أسماء بارزة في عالم العزف على آلة العود، وكانت انطلاقتهم من مصر بلد الثقافة والحضارة عبر العصور، معبرا عن تطلعاته باستعادة بيت العود لأمجاده كسابق عهده، في دعم ورعاية وصقل قدرات الموهوبين في المجال، وفتح آفاق متعددة لإبداعاتهم.

رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش إنشاء فرع جديد لبيت العود العربي دار الأوبرا المصرية الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

وزيرة الثقافة: سلسلة فعاليات احتفالًا باليوبيل الفضي لإنشاء "بيت العود"

"فضل ذو القعدة والأعمال المستحبة فيه".. لقاء تثقيفى لخريجى الأزهر بمطروح

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

وزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي في أبوظبي لتعزيز التعاون

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

الأكثر قراءة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صلاح بيصار يدين احتكار راعى المعرض العام لأعمال الفنانين: تخريب متعمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا