السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ 20 مليون و525 ألف.. فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

تصدر فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية فى صراعها اليومي، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" يتصدر قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما 

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي خاص بالإيرادات اليومية، أن فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" حقق مساء أمس الجمعة إيرادات بلغت  8 ملايين و4 آلاف و155 جنيها.

إيرادات فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" بعد ثلاث أيام من طرحه بدور العرض

وبحسب البيان، بلغت الإيرادات الإجمالية للفيلم 20 مليونا و525 ألفا و476 جنيها، بعد 3 أيام فقط من طرحه بدور العرض في مصر، مما يجعله يتصدر الإيرادات.

عرض فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"

ومن جهة أخرى تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات، تشمل 4 أفلام جديدة بـ سينما الشعب في 18 محافظة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يُعرَض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في كل من: "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم".

صناع وأبطال فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"
 

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة كلا من الفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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