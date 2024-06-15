المجموعة القصصية "تشابك سري" على طاولة مركز الحرية للإبداع

يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية “تشابك سري”، للكاتبة غادة سيد.

تفاصيل أمسية مركز الحرية للإبداع

وتحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية “تشابك سري”، والصادرة عن دار النوارس للنشر، للكاتبة غادة سيد، وذلك في السابعة من مساء يوم الأحد، والموافق 23 يونيو الجاري، ويناقش المجموعة ويتناولها بالنقد والنقاش والتحليل، الناقد دكتور محمد عبد الحميد خليفة، وتدير اللقاء الكاتبة الناقدة دكتورة عبير يحيى.

والكاتبة "غادة سيد"، شاعرة وكاتبة قصة قصيرة وروائية، سبق وصدر لها أعمال: “أشواك في حضن الورد” رواية ــ كتاب “ركائز الحب العشر” فضلا عن مجموعتها “تشابك سري”، والمزمع مناقشتها في مركز الحرية للإبداع الفني.

ومن إحدى نصوص المجموعة نقرأ: "اقترب منها كبير الجراحين وتحدث إليهما بنبرة هادئة أو باردة، لا فرق في ذلك بالنسبة لهما: تفضلا معي.. أثناء مسيرهما كان يتحدث معهما بثقة وتفاؤل: يا له من تماثل وتطابق مبهر، كل شئ مثالي، لقد تمت عملية الفصل بنجاح.

مركز الحرية للإبداع منارة ثقافية بالإسكندرية

ويعد مركز الحرية للإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في مصر، بل أنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ومركز الحرية للإبداع، هو ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب المواهب المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية. يقوم مركز الحرية للإبداع بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم المركز من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.

أما مبنى مركز الحرية للإبداع، كان أحد أهم المنشآت التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية. يقع في تقاطع شارع صلاح سالم وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية. وفي عام 1962 تم تحويله إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية. وفي عام 2001 وبالتحديد في يوم الإثنين 29 أكتوبر2001 تم افتتاح المركز.