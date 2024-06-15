لحوم طازجة ودواجن مجمدة.. "التموين" تؤكد توفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وأعلنت الوزارة عن تعاقدها على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ، سيتم توزيعها على 1500 منفذ يشمل المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة والشوادر على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة اللحوم بأنواعها، والدواجن المجمدة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأوضح الوزير أنه سيتم ضخ كميات من اللحوم الطازجة يوميًا تصل إلى 120 طنًا مع اقتراب العيد، كما أشار إلى توفير 3 آلاف طن من مجزئات الدواجن، بالإضافة إلى 15 ألف طن أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصيلحي استمرار التعاقدات لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى وجود تعاقدات كافية من اللحوم تكفي 11 شهرًا.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، وذلك من خلال التعاقد على كميات كبيرة من الماشية من مختلف المنشآت.

وأوضح حسنين أنه سيتم ضخ 10 آلاف رأس ضأن مبردة في منافذ الشركة القابضة، بالإضافة إلى 500 طن من الدواجن المبردة، مع توقع وصول 500 طن أخرى قريبًا.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين الشركة القابضة وشركة جنوب الوادي للتنمية والشركة المصرية السودانية لضمان توفير اللحوم للمواطنين.

وكشف حسنين عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل إلى 20 ألف رأس، وأن معدل الذبح اليومي يتراوح بين 300 و 500 رأس.

وأوضح أن محجر توشكي يستقبل 30 ألف رأس سنويًا من الشركة المصرية السودانية، وأنه يتم الاحتفاظ بـ5 آلاف رأس كحد أدنى من هذه الكميات للتأكد من جاهزيتها للذبح والتوريد طوال العام.

تخفيضات تصل لـ30%

وبدوره، أكد أحمد كمال، معاون التموين للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه يتم ضخ اللحوم في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق الخارجي.

وأشار إلى تواصل عمليات ضخ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية يوميًا، مع مضاعفتها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح كمال أن اللحوم يتم ضخها عبر مبردات توفرها الشركة القابضة لضمان جودتها، وأنه يتم الإشراف الصحي والبيطري على جميع الماشية واللحوم للتأكد من سلامتها.

من جانبه، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أنه يتم اتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها للمستهلك بأمان.

وأوضح أن من اشتراطات الوزارة للتعاقد على اللحوم هو حصول المجزر الآلي على شهادات الأيزو وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الإشراف البيطري الكامل على الماشية منذ استلامها في السودان قبل وصولها إلى مصر.

وأشار إلى أن اللحوم المعروضة في المنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشف الطبي والبيطري، للتأكد من خلوها من الأمراض وضمان جودتها قبل طرحها للمستهلكين.