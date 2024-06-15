السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لحوم طازجة ودواجن مجمدة.. "التموين" تؤكد توفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

اللحوم - صورة تعبيرية
اللحوم - صورة تعبيرية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وأعلنت الوزارة عن تعاقدها على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ، سيتم توزيعها على 1500 منفذ يشمل المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة والشوادر على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة اللحوم بأنواعها، والدواجن المجمدة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأوضح الوزير أنه سيتم ضخ كميات من اللحوم الطازجة يوميًا تصل إلى 120 طنًا مع اقتراب العيد، كما أشار إلى توفير 3 آلاف طن من مجزئات الدواجن، بالإضافة إلى 15 ألف طن أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصيلحي استمرار التعاقدات لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى وجود تعاقدات كافية من اللحوم تكفي 11 شهرًا.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، وذلك من خلال التعاقد على كميات كبيرة من الماشية من مختلف المنشآت.

وأوضح حسنين أنه سيتم ضخ 10 آلاف رأس ضأن مبردة في منافذ الشركة القابضة، بالإضافة إلى 500 طن من الدواجن المبردة، مع توقع وصول 500 طن أخرى قريبًا.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين الشركة القابضة وشركة جنوب الوادي للتنمية والشركة المصرية السودانية لضمان توفير اللحوم للمواطنين.

وكشف حسنين عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل إلى 20 ألف رأس، وأن معدل الذبح اليومي يتراوح بين 300 و 500 رأس.

وأوضح أن محجر توشكي يستقبل 30 ألف رأس سنويًا من الشركة المصرية السودانية، وأنه يتم الاحتفاظ بـ5 آلاف رأس كحد أدنى من هذه الكميات للتأكد من جاهزيتها للذبح والتوريد طوال العام.

تخفيضات تصل لـ30%

وبدوره، أكد أحمد كمال، معاون التموين للمشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه يتم ضخ اللحوم في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق الخارجي.

وأشار إلى تواصل عمليات ضخ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية يوميًا، مع مضاعفتها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

 

التموين: تخفيضات فى أسعار اللحوم تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة

وأوضح كمال أن اللحوم يتم ضخها عبر مبردات توفرها الشركة القابضة لضمان جودتها، وأنه يتم الإشراف الصحي والبيطري على جميع الماشية واللحوم للتأكد من سلامتها.

من جانبه، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أنه يتم اتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها للمستهلك بأمان.

وأوضح أن من اشتراطات الوزارة للتعاقد على اللحوم هو حصول المجزر الآلي على شهادات الأيزو وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الإشراف البيطري الكامل على الماشية منذ استلامها في السودان قبل وصولها إلى مصر.

وأشار إلى أن اللحوم المعروضة في المنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشف الطبي والبيطري، للتأكد من خلوها من الأمراض وضمان جودتها قبل طرحها للمستهلكين.

 

txt

"التموين" تواصل ضخ اللحوم السودانية الطازجة لمنافذها استعدادًا للعيد

 

وزارة التموين والتجارة الداخلية مجمعات إستهلاكية سيارات متنقلة المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توفير السلع الغذائية اللحوم

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

هذه نهلتى وحلم حياتى.. المرأة التي أوقفت شقاوة عبدالوهاب بعد الستين

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد عدد من المشروعات

جمعية المهندسين تُكرم وزير الإسكان وتمنحه العضوية الفخرية

مصر تتصدى للتحديات.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار فى الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

الأكثر قراءة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صلاح بيصار يدين احتكار راعى المعرض العام لأعمال الفنانين: تخريب متعمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا