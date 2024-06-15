نجاح خطة التصعيد للحجاج السياحيين وترتيبات النفرة إلى المزدلفة والمبيت في منى

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات، يقضي الحجاج المصريون أفضل يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، حيث سادت أجواء إيمانية في مخيمات الحجاج مع الدعوات والصلوات والأذكار التي لم تنقطع طوال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفيما يتعلق بالحج السياحي، فقد نجحت عملية تصعيد الحجاج التي بدأت منذ عصر يوم الجمعة، وتمت من خلال خطة محكمة أشرف عليها بعثة الحج السياحي، وشارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية بالإضافة إلى حوالي 1298 شركة معتمدة للحج هذا العام. وساهمت الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها في نجاح عملية تصعيد الحجاج وضمان عدم وجود زحام رغم الأعداد الكبيرة. وتم تصعيد حجاج السياحة مباشرة إلى مشعر عرفات دون المبيت في منى ليلة التروية، وذلك حرصًا على راحة وسلامة الحجاج. ونجحت عمليات التصعيد الإلكترونية من خلال وجود باركود للحافلات وبطاقات ذكية للحجاج، بالإضافة إلى وجود كشوف بأسماء ركاب كل حافلة مع إغلاق أبوابها وعدم فتحها إلا بعد الوصول إلى عرفات.

تستعد بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة، ووصولهم مساء إلى مشعر مزدلفة لجمع الحصى تمهيداً للرمي، كما يبذل الجميع جهودهم تمهيداً لوصول الحجاج إلى مشعر منى وذلك تجنباً للزحام في منى مع التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

وقد نشرت شركات السياحة فتوى من فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام التي أجاز فيها للمرضى وأصحاب الأعذار ومن لا يوجد له مكان في مشعر منى عدم المبيت فيه، وهي الفتوى المنتظر أن تساهم كثيراً في تخفيف الزحام في مخيمات منى.

نجاح التصعيد، وخطة محكمة للنفرة

ومن جهتها أعلنت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات أمس الأول الجمعة، بالإضافة إلى نجاح عملية تفويج حجاج السياحة أمس من عرفات إلى المزدلفة وقت النفرة. وأشارت إلى أن بعثة الحج السياحي وضعت توقيتات محددة لتحرك الأتوبيسات المقلة للحجاج وعددها أكثر من ٦٥٠ أتوبيسا فور غروب شمس يوم أمس السبت "نفرة عرفات" من عرفات إلى المزدلفة.

وأضافت أن لجان بعثة الحج السياحي انتقلت اليوم الأحد إلى مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى وذلك لمتابعة تقديم كافة الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمنى، فضلا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج وذلك بالتنسيق مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تقوم بتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي إلى أنه تم أمس الأول الجمعة تصعيد 7 من حجاج السياحة إلى مشعر عرفات عبر سيارات الإسعاف حيث لم تسمح الحالة الصحية لهؤلاء الحجاج بتصعيدهم عبر سيارات شركات السياحة، وأشارت إلى أن جميع حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج بخير، موضحة أن هناك لجنة من بعثة الحج السياحي مخصصة لمتابعة الحالات المرضية للحجاج، مشيرة إلى وجود متابعة صحية من قبل بعثة وزارة الصحة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لمرافقة الحجاج المصريين.

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار يتابع على مدار الساعة أحوال حجاج السياحة، كما تابع عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى عرفات وأيضًا من عرفات إلى المزدلفة، لافتة إلى أن وزير السياحة ضرورة توفير كافة الخدمات لحجاج السياحة وتقديم موسم حج متميز.

شركات لمراقبة جودة الأغذية وشركات أمن وبطاقات إلكترونية لدخول المخيمات



قال ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها 1298 شركة، قد قدمت كافة سبل الراحة للحجاج. وأشار إلى أنه بانتهاء يوم عرفة سوف تقوم البعثة وخاصة الجهاز الإداري بغرفة الشركات برصد أحوال جميع مخيمات المطوفين بعرفات وبيان أي تقصير قد حدث في أي من تلك المخيمات للرجوع إلى شركة الحج والعمرة لمحاسبة المقصرين. وأكد أن المؤشرات تبشر بوجود التزام كبير من المطوفين وشركات الخدمة الميدانية بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج.

وأضاف تركي أن هذه المتابعة ستستمر طوال تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة، خاصة في مشعر منى، مشدداً على ضرورة مراعاة الجميع، سواء الحجاج أو شركات الحج والعمرة، لمحدودية المساحة في مشعر منى. وأوضح أن أئمة الأوقاف المرافقين للحجاج أكدوا الرأي الشرعي لمبيت الحجاج بمنى، مستندين إلى العديد من الفتاوى في هذا الإطار، ولاسيما فتوى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي أكد على عدم حتمية المبيت بمنى للضعفاء وذوي الحاجات ومن ليس له مكان للمبيت بمنى.

وأشار تركي إلى أن العديد من شركات السياحة اتفقت مع أعداد من حجاجها على نقلهم يوميًا من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات ثم العودة من جديد إلى مكة دون المبيت بمنى.

شركات رقابة متخصصة

ومن جهته أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عضو اللجنة العليا للحج السياحي، أن مخيمات حجاج السياحة بمني جاهزة لاستقبال الحجاج اليوم، موضحا أنه تم تقسيم حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج علي 9 مخيمات، 4 لحجاج المستوي الإقتصادي طيران، و2 لحجاج المستوي البري و3 مخيمات لحجاج مستوي ال 5 نجوم، لافتا إلى وجود لجان ميدانية بجميع تلك اللجان لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج، موضحا أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية للحجاج يوميا ( فطار - غداء - عشاء )، فضلا عن العصائر والمثلجات والمشروبات الساخنة والباردة علي مدار اليوم.

وأشار إلى أنه تم توزيع ائمة الأوقاف والوعاظ المرافقين لحجاج السياحة علي المخيمات التي يقيم بها الحجاج وذلك لإلقاء الندوات الدينية علي مدار اليوم علي الحجاج وتعريفهم بالطريقة المثلي لأداء مناسك الحج. وأضاف أن حجاج السياحة سيستمروا في الإقامة بمخيمات مني حتي يوم الثلاثاء المقبل ثاني أيام التشريق، ثم يعودوا متعجلين لأماكن إقامتهم بمكة المكرمة، علي أن ينتقل الحجاج الذين قضوا الجزء الأول من برنامج الحج بمكة إلي المدينة المنورة والعكس.

وأكد أحمد إبراهيم أنه تم وضع خطة للطوارئ حتى نهاية الحج، تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل مشيرا الي التعاقد مع شركات متخصصة لمراقبة جودة الأغذية وبطاقات إلكترونية للحجاج لتنظيم الحركة ودخول المخيمات موضحا انه تمت مراجعة كافة البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد، والاطمئنان على المعايير التي تم وضعها للاختيار على أساسها ما بين الشركات التي تقدم خدمات التغذية للحجاج في المشاعر المقدسة، ومن أهم تلك المعايير ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج لمراقبة جودة التغذية حرصا على سلامة الحجاج.

حلقات علم

وأشار وائل حفني نائب رئيس بعث الحج السياحي مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة إلى أن كافة المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، ومزودة بأجهزة تكييف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج ( فطار -غداء -عشاء ) خلال فترة تواجدهم بمخيمات مني وعرفات فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم علي مدار اليوم.

وأشار إلي أنه تم مراجعة كافة البنود الخاصة بالوجبات الغذائية مع الشركة السعودية المسئولة عن خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات مني وعرفات، حيث تم الاطمئنان على المعايير التي تم التأكيد علي ضرورة جودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج. وأوضح ان غالبية شركات السياحة تصطحب معها وعاظ وعلماء من كبار المشايخ والذين عقدوا ندوات علمية ودينية طوال يوم عرفة امس وسوف يستمرو بمخيمات منى.

شركات امن

ومن جانبه اكد أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة انه تم التاكيد على قيام شركة رحلات ومنافع بالتعاقد مع عدد من شركات الأمن لاحكام السيطرة على بوابات ومنافذ المخيمات بمشعر مني وتنظيم الدخول من خلال بطاقة تعريف إلكترونية مؤمنة بعدة علامات مائية تحول دون تقليدها أو التحايل عليها.

واضاف أسامة عمارة إن مخيمات حجاج الشركات السياحية بمشعري مني وعرفات قاصرة فقط علي الحجاج النظاميين التابعين لشركات السياحة، مشيرا إلى أنه يمنع علي شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام تسكين أي حاج بمخيمات مني وعرفات بمنطقة المشاعر المقدسة أو استضافة أي فرد يؤدي مناسك الحج بطريقة غير نظامية وبغير تأشيرات حج موضحا أنه في حالة ثبوت قيام شركة بتسكين فرد غير مدرج على موقع وزارة السياحة والآثار وايضا غير مدرج بالقائمة المعلقة علي مدخل الخيمة، ستتخذ وزارة السياحة كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة مؤكدا انه تم ارسال كتاب دوري في هذا الشأن إلى شركات السياحة لتحذيرهم من تلك المخالفة، وأشار إلي أن دور غرفة شركات السياحة الأصيل هو الحفاظ على حقوق الحجاج وأماكن إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات