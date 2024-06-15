أشهر أماكن الخروج في التجمع خلال أيام عيد الأضحى

مع بدء أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثير من سكان منطقة التجمع عن أماكن للخروج والتنزه خلال أيام العيد، حيث تعد منطقة التجمع من أكثر المناطق الراقية والنابضة بالحياة في القاهرة الجديدة، وتجمع تلك المنطقة بين الفخامة والتنوع في الأنشطة الترفيهية والخدمات.

وتزخر منطقة التجمع بالعديد من الوجهات المميزة التي تناسب جميع الأذواق، من الحدائق العامة والمنتزهات، إلى المجمعات التجارية الفاخرة، والمناطق الترفيهية. سواء كنت تبحث عن مكان للاسترخاء في الهواء الطلق، أو ترغب في قضاء وقت ممتع ومليء بالإثارة مع الأطفال، ستجد في التجمع العديد من الخيارات المثالية التي تجعل من عيد الأضحى تجربة لا تُنسى.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية أشهر أماكن للخروج في التجمع خلال أيام عيد الأضحى، وهم:

كايرو فيستيفال سيتي مول

كايرو فيستيفال سيتي بارك: حدائق واسعة ومساحات خضراء للتمشيه والاسترخاء، بالإضافة إلى وجود منطقة ألعاب داخلية للأطفال، ومحلات تجارية

حديقة الأسرة

حديقة ضخمة تحتوي على مساحات خضراء واسعة، مناطق لعب للأطفال، وحديقة حيوانات صغيرة.

جاردن 8 (Garden 8)

مجمع تجاري يحتوي على مساحات خارجية جميلة، نوافير مائية، وحدائق.

سينما بوينت 90

هناك مناطق ترفيهية وأنشطة للأطفال، بالإضافة إلى اجدد الأفلام

ذا ليك ديستريكت

منطقة حيوية بها بحيرة مائية مزينة بالأضواء والنوافير الراقصة، وبها عدد من المطاعم

كيدزانيا

هو مكان لخروج الأطفال في منطقة التجمع الخامس للعب طوال اليوم بألعاب فردية أو جماعية حتى الفعاليات المنظمة والمسرحيات.

فإذا كنت تبحث عن مكان لتعليم وإلهام وتمكين أطفالك، فإن كيدزانيا هي المكان المناسب لك، وتم تصميم هذه المدينة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و14 سنة.

الحدائق العامة والمتنزهات

توجد العديد من الحدائق والمتنزهات العامة في منطقة التجمع الخامس التي يمكن زيارتها لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.

ميتينج بوينت

مجمع ترفيهي يحتوي على مناطق للتسوق وألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مناطق جلوس خارجية.