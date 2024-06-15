زراعة 327 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بكفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من زراعة 327 ألف شجرة خشبية ومثمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، من بينها أشجار الزيتون، واليمون، والبرتقال، واليوسفى، والجوافة، والرمان، والنبق، والتين، بالإضافة إلى أشجار فرشة زجاج، وأكاسيا جلوكا، وكازورينا، وكونو كاربس؛ للاستفادة من هذه الأشجار، ومضاعفة المسطحات الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة «100 مليون شجرة»، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها، وزيادة المساحات الخضراء، ليست هدفًا جماليًا فقط، ولكنها حق الأجيال المقبلة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسى للاستدامة البيئية، وأحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، حيث تسهم الأشجار بشكل كبير في تحسين نوعية الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وعزل إنبعاثات الكربون، حيث تمتص قدرًا كبيرًا من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين، بالإضافة لإمتصاص بعض المركبات السامة من الهواء، وخفض غازات الإحتباس الحرارى، والحد من تآكل التربة، بالإضافة لمكافحة التصحر، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين.

إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالاستمرار في إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها من خلال إنشاء مساحات خضراء وزراعة الأشجار بها وعلى جوانبها، وإنشاء المشاتل بالقرى والمدن لإنتاج الأشجار وتوفير فرص عمل للشباب، لإضافة مزيد من المساحات والمسطحات الخضراء، والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة، بالإضافة إلى النباتات المزهرة بالمتنزهات وأسطح المنازل والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية أمر يستحق الإهتمام لما يحققه من أهداف جمالية وبيئية وصحية وإجتماعية تنموية ذات نفع كبير على المجتمع.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الأجهزة المعنية، بالحفاظ والاهتمام بما تم زراعته ضمن لمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية، والشوارع، والميادين، وعلى جانبى الطرق ومحاورها، وحول أسوار المدارس، ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمنتزهات، وكذا المناطق الصناعية، وإستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى هذه المبادرة، وزراعة الأشجار فى حدائقهم ومنازلهم، وزيادة المسطحات والمساحات الخضراء، فى إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.