السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: تكثيف فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة مع بداية الإجازة الصيفية

جانب من الأنشطة بمكتبة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة بتنظيم ورش فنية متنوعة وندوات وزيارات للمكتبة المتنقلة بالمراكز والقرى تزامنًا مع بداية الإجازة الصيفية ضمن الخطة الموضوعة مسبقًا.

وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان وتأهيل جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030.

رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية

ووجَّه اللواء عصام سعد، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل فئاتهم وفقًا للإمكانات المُتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لتأهيل جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل فئاتهم والتي من بينهم الأطفال والشباب والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة بشكل لائق.

وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط عدد من الفعاليات والأنشطة من بينها أنشطة الموسم الصيفي للأطفال وورشة الرسم المجانية للأعضاء فقط كما تم تنظيم زﻳﺎرة للمكتبة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج عن الزيادة السكانية والصحة الإنجابية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
جانب من الأنشطة بمكتبة مصر العامة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مكتبة مصر العامة ورش فنية متنوعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخلق جيل واعي ومثقف

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