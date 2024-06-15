حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين بعد تفجير ناقلتهم بعبوة ناسفة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، حصيلة قتلى احتراق ناقلة الجنود، حيث أعلن مقتل 8 جنود جراء احتراق ناقلة جند بشكل كامل عقب استهدافها بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل عرضته "القاهرة الإخبارية".

وكانت أعلنت فصائل فلسطينية، عن قتل 3 من جنود الاحتلال وعدد كبير من الإصابات الخطيرة عقب تفجير ناقلة جند بعبوة ناسفة في قطاع غزة.

وكان أكد إعلام إسرائيلي، انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة، وأنباء عن وقوع إصابات، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.