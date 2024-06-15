السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مشاعر فياضة يعجز اللسان عن وصفها".. "إكسترا نيوز" تنقل لقطات حية للحج من مشعر عرفات

الحجاج فى عرفات
الحجاج فى عرفات

قال محمد الرميحي، موفد إكسترا نيوز من مشعر عرفات: "لبيك اللهم لبيك" هي الكلمات التي تتردد هنا في هذه البقعة المباركة من هذه الأرض الطيبة، نحدثكم من هنا من عرفات الله عرفات الخير، تشاهدون خلفي في الصورة  المسجد الكبير، المسجد العتيق، هنا مسجد "نمرة" الذي صلى فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف الرميحي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنني لا أجد كلمات أعبر بها عن المشاعر التي تسيطر على كل من يتواجد على هذه الأرض الآن، آلاف مؤلفة من البشر يرتدون نفس اللون الأبيض، نفس الثياب، فقط ملابس الإحرام التي بالأساس تعني الإحرام عما هو حلال، ولكن في هذا التوقيت من العام وهذه الأيام المباركة فقط لا علينا سوى ارتداء هذه الملابس البيضاء والتلبية والتكبير والدعاء.

مشاعر إنسانية لا تستطيع الكلمات وصفها

وتابع: الكثير من الزملاء والأهل والأقارب والأصحاب بمجرد علمهم أننا ذاهبون لهذه الرحلة يحملنا الدعاء، سبحان الله عندما سألنا بعض المتخصصين في العلوم الشرعية في هذا الأمر، قالوا: "إن رسول الله عندما علم بحج سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) طلب منه الدعاء له، وعلى هذا جاءت تلك الفكرة".

وأردف: نتحدث عن مشاعر إنسانية لا تستطيع الكلمات وصفها، كما تقترب درجة الحرارة من 45 درجة مئوية، وعندما ذهبنا لصلاة الفجر بمسجد "نمرة" لم نتمكن من دخوله بسبب كثافة الأعداد الموجودة، رجالًا ونساءً وكبارًا في السن يجلسون على كراسِ متحركة، وسيمفونية عظيمة للتعاون بين الجميع.

مشعر عرفات عرفات اكسترا نيوز مشاعر فياضة محمد الرميحي موفد اكسترا نيوز من مشعر عرفات

مواد متعلقة

حزب الريادة: مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948

"الإصابة بمرض السكري".. تحذير من الإفراط في تناول اللحوم

أستاذ علوم سياسية: حالة من السكون لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمقترح الهدنة

حالة طقس عيد الأضحى 2024 .. هل تنكسر موجة الحر؟

الفيلم الوثائقى "أيام الله.. الحج": آدم وإدريس عليهما السلام طافا بالبيت العتيق

"القاهرة الإخبارية": مستشفيات غزة تعانى نقصًا حادًا فى وحدات الدم

"القاهرة الإخبارية": الجيش الإسرائيلى يواصل التعنت فى إدخال المساعدات إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": تراجع كبير فى شعبية "نتنياهو" أمام "جانتس"

الأكثر قراءة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

صلاح بيصار يدين احتكار راعى المعرض العام لأعمال الفنانين: تخريب متعمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا