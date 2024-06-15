"مشاعر فياضة يعجز اللسان عن وصفها".. "إكسترا نيوز" تنقل لقطات حية للحج من مشعر عرفات

قال محمد الرميحي، موفد إكسترا نيوز من مشعر عرفات: "لبيك اللهم لبيك" هي الكلمات التي تتردد هنا في هذه البقعة المباركة من هذه الأرض الطيبة، نحدثكم من هنا من عرفات الله عرفات الخير، تشاهدون خلفي في الصورة المسجد الكبير، المسجد العتيق، هنا مسجد "نمرة" الذي صلى فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف الرميحي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنني لا أجد كلمات أعبر بها عن المشاعر التي تسيطر على كل من يتواجد على هذه الأرض الآن، آلاف مؤلفة من البشر يرتدون نفس اللون الأبيض، نفس الثياب، فقط ملابس الإحرام التي بالأساس تعني الإحرام عما هو حلال، ولكن في هذا التوقيت من العام وهذه الأيام المباركة فقط لا علينا سوى ارتداء هذه الملابس البيضاء والتلبية والتكبير والدعاء.

مشاعر إنسانية لا تستطيع الكلمات وصفها

وتابع: الكثير من الزملاء والأهل والأقارب والأصحاب بمجرد علمهم أننا ذاهبون لهذه الرحلة يحملنا الدعاء، سبحان الله عندما سألنا بعض المتخصصين في العلوم الشرعية في هذا الأمر، قالوا: "إن رسول الله عندما علم بحج سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) طلب منه الدعاء له، وعلى هذا جاءت تلك الفكرة".

وأردف: نتحدث عن مشاعر إنسانية لا تستطيع الكلمات وصفها، كما تقترب درجة الحرارة من 45 درجة مئوية، وعندما ذهبنا لصلاة الفجر بمسجد "نمرة" لم نتمكن من دخوله بسبب كثافة الأعداد الموجودة، رجالًا ونساءً وكبارًا في السن يجلسون على كراسِ متحركة، وسيمفونية عظيمة للتعاون بين الجميع.